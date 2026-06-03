China reconhece Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação e Anibelli Neto destaca benefícios para o Paraná

A medida foi comemorada pelo deputado estadual Anibelli Neto, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa

Anibelli Neto: “É uma conquista construída ao longo de muitos anos, com muito trabalho dos produtores rurais, dos profissionais da área, dos órgãos de defesa agropecuária e das entidades do setor” | foto: Divulgação Alep

O governo da China reconheceu oficialmente nesta terça-feira (2) o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, uma conquista histórica para a pecuária nacional e que deve ampliar as oportunidades para os produtores rurais paranaenses. A medida foi comemorada pelo deputado estadual Anibelli Neto (MDB), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Paraná.

Para o parlamentar, o reconhecimento representa mais um passo importante para fortalecer a credibilidade da produção agropecuária brasileira perante os mercados internacionais e consolidar o Paraná como uma das principais referências do setor no país.

“É uma conquista construída ao longo de muitos anos, com muito trabalho dos produtores rurais, dos profissionais da área, dos órgãos de defesa agropecuária e das entidades do setor. O reconhecimento da China demonstra a confiança na qualidade e na segurança sanitária da nossa produção”, afirmou Anibelli.

Segundo o deputado, a decisão tende a gerar reflexos positivos para toda a cadeia produtiva, especialmente em um estado que possui forte vocação agropecuária e grande participação nas exportações brasileiras.

“O Paraná tem uma das agropecuárias mais eficientes do mundo. Quando um mercado tão importante quanto o chinês reconhece o nosso status sanitário, aumentam as oportunidades de negócios, de ampliação das exportações e de valorização da produção paranaense. Isso significa mais renda para os produtores, mais investimentos e mais desenvolvimento para os municípios”, destacou.

Anibelli Neto também ressaltou que a conquista reforça a importância da manutenção dos investimentos em vigilância e defesa sanitária animal, fundamentais para preservar o status alcançado e garantir a competitividade do agronegócio brasileiro.

“O reconhecimento internacional é resultado de um esforço coletivo. Agora, precisamos continuar trabalhando para manter esse padrão de excelência que beneficia diretamente os nossos produtores e fortalece a economia do Paraná”, concluiu.