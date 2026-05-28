Ciclo de palestras aproxima universitários da realidade do parlamento estadual

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Evento promovido pela Escola do Legislativo apresenta a estudantes da UFPR a dinâmica institucional e administrativa da Alep

Foto: Antônio More/Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio da Escola do Legislativo, promoveu na manhã desta quarta-feira (27), o primeiro dia do evento “Relações Institucionais do Parlamento Estadual”, voltado aos estudantes do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Realizada no Auditório Legislativo da Casa, a atividade reuniu os participantes para uma imersão sobre o funcionamento institucional e administrativo do Poder Legislativo estadual.

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A programação técnica abordou temas centrais da estrutura parlamentar, aproximando os estudantes da dinâmica interna da Assembleia Legislativa do Paraná e das relações institucionais desenvolvidas no âmbito do Parlamento Estadual.

A primeira palestra do dia foi ministrada pelo assessor administrativo Ricardo Cuman, que apresentou aos alunos a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa, comentando a organização dos setores e o funcionamento interno da Casa. Durante a exposição, ele destacou o papel dos servidores e da estrutura administrativa para o desempenho das atividades parlamentares.

“Hoje explicamos aos alunos de Ciências Sociais todo o trabalho que é feito nos bastidores da Assembleia e que não é transmitido durante as sessões, mas que é necessário para que elas ocorram”, afirmou. Segundo ele, a evolução administrativa e estrutural da Casa nos últimos anos contribuiu para que a Assembleia alcançasse reconhecimento em transparência pública. “Um trabalho sério, conduzido pela Mesa Executiva e por todos os servidores que aqui trabalham e que se preocupam com o povo paranaense, para fornecer legalidade, moralidade e eficiência dos serviços públicos do Paraná à sociedade”, ressaltou.

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Ricardo Cuman também destacou que o funcionamento do Parlamento depende diretamente da estrutura administrativa da Casa. “É essa parte administrativa que permite que as leis sejam elaboradas e que a fiscalização seja efetivada. Sem esse trabalho administrativo, não ocorrem as sessões; sem ele, não existe estrutura para o trabalho dos deputados”, completou.

Na sequência, a diretora de Assistência ao Plenário, Isabel Quadros, conduziu a palestra sobre processo legislativo, explicando as etapas de tramitação das proposições, o papel das comissões e o funcionamento das sessões plenárias.

Segundo Isabel, aproximar os estudantes do funcionamento do Poder Legislativo é essencial para a formação acadêmica e cidadã. “Os alunos das Ciências Sociais e das ciências humanas serão os profissionais que vão analisar e tratar do sistema de governo e das demandas da sociedade. Por isso, é muito relevante que eles conheçam o processo de formação das leis aqui na Assembleia”, afirmou.

Ela também destacou a importância da participação da sociedade no aperfeiçoamento do processo legislativo. “O processo legislativo está sempre aberto a mudanças e melhorias. O mais importante é que eles saibam que a Assembleia Legislativa está apta a receber sugestões da sociedade”, explicou.

Encerrando o primeiro dia de atividades, o assessor jurídico da liderança do governo na Assembleia Legislativa e mestrando em Direito do Estado pela UFPR, Leonardo Argenta Marin, falou sobre a relação entre a Alep e os demais Poderes, destacando aspectos institucionais e jurídicos da atuação parlamentar.

Para a coordenadora do curso de Ciências Políticas da UFPR, Graziella Testa, a iniciativa fortalece a aproximação entre a universidade pública, os estudantes e os processos políticos institucionais.

“A ideia é aproximar a universidade da sociedade e a sociedade da universidade pública. Hoje há uma distância que não deveria existir em relação a tudo o que acontece em termos de pesquisa e ensino na universidade. Isso também afasta os alunos dos processos políticos, o que é muito prejudicial para o cotidiano da representação política”, afirmou.

Segundo ela, a experiência permite aos estudantes compreender de forma mais concreta o funcionamento da política institucional, para além das percepções difundidas no cotidiano. “Aproximar-se dos processos legislativos, de como a política institucional de fato acontece, coloca o aluno diante de uma realidade que é difícil de acessar por meio da pesquisa”, destacou.

Graziella também ressaltou o interesse dos estudantes em conhecer de perto o ambiente parlamentar. “Temos alunos muito dispostos, animados e apaixonados por política, que querem conhecer tudo isso de forma mais próxima”, completou.

A acadêmica Luise Rodrigues também destacou a importância da iniciativa para aproximar os estudantes da realidade do Poder Legislativo e complementar a formação universitária.

“O Ciclo de Palestras está sendo incrível. É extremamente importante entender o funcionamento da Assembleia, não só porque vamos votar, mas também como acadêmicos”, afirmou.

Segundo ela, a experiência prática proporcionada pela atividade amplia a compreensão sobre os conteúdos estudados em sala de aula. “Os livros abordam muitos temas, mas essa atividade de extensão aproxima a universidade da população, e a Assembleia, neste caso, se aproxima da universidade de uma forma que nenhum livro consegue”, ressaltou.

Luise também destacou a relevância do contato direto com os profissionais e com a rotina institucional da Casa. “Uma coisa é estudar; outra é ver de perto, falar com as pessoas e poder perguntar como o dia a dia acontece. Isso é incrível”, completou.

O evento terá continuidade na próxima quarta-feira (3), às 9 horas, com o tema central “Relações Governamentais e Advocacy”. A programação contará com uma mesa-redonda entre a gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Faciap, Helena Arriola Sperandio, o diretor da Escola do Legislativo, Jeulliano Pedroso, e um representante da Ocepar.