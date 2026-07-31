Espaço recebeu melhorias estruturais que oferecem mais conforto, acessibilidade e melhores condições para alunos, profissionais da educação e famílias da comunidade

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

As crianças de Encantadas, na Ilha do Mel, passam a contar com um espaço mais adequado para a educação infantil. A Prefeitura de Paranaguá entregou, na manhã desta quinta-feira, dia 30, a revitalização do CMEI Juvelina Neves, obra que modernizou a estrutura da unidade e proporcionou mais conforto, segurança e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação.



A intervenção contemplou a reconstrução da estrutura, substituição do piso e do madeiramento, reforma da cobertura, adequações nas instalações elétricas, melhorias na cozinha, criação de despensa, revitalização dos ambientes internos e outras intervenções que qualificam o atendimento às crianças da comunidade.

Moradora na Ilha do Mel, Vanusa Cristina da Silva acompanhou a transformação de perto. Mãe de três ex-alunos e avó de duas crianças que também passaram pela unidade, ela destacou a importância da revitalização para a comunidade. “Antes era uma estrutura muito precária. As crianças sofriam com o frio e o espaço já não atendia às necessidades da comunidade. Hoje vemos um ambiente completamente diferente, mais acolhedor e preparado para receber nossas crianças. É um momento muito importante para a educação de Encantadas”, afirma.

Responsável pela alimentação das crianças, Merelise do Rosário Mendes comemorou a ampliação da cozinha, que passou a oferecer melhores condições para o preparo das refeições. “Agora ficou um espaço amplo, organizado e muito melhor para trabalhar. A cozinha ganhou despensa, mais área de circulação e estrutura adequada. Isso melhora o nosso dia a dia e também o atendimento às crianças.”

A monitora e educadora Carla Cristina dos Santos ressaltou que a revitalização representa um novo momento para a educação infantil na comunidade. “As crianças terão um espaço pensado para elas, com mais área para brincar, aprender e se desenvolver. É um ambiente que traz mais qualidade para toda a rotina escolar”, destaca.

Segundo o secretário municipal de Educação (Semedi), Tenório Cássio do Nascimento, a revitalização buscou oferecer uma estrutura mais adequada às necessidades da primeira infância. “Hoje entregamos um ambiente preparado para a educação infantil, proporcionando mais conforto para os alunos e melhores condições de trabalho para toda a equipe escolar”, afirma.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Pesca e Abastecimento, Márcio Vega, também destacou a importância da obra para a comunidade da Ilha do Mel. “A revitalização do CMEI Juvelina Neves é uma obra de grande importância para a comunidade da Ilha do Mel. Nossas crianças, professores, pais e toda a equipe pedagógica passam a contar com um ambiente renovado, preparado para oferecer mais qualidade no atendimento e no processo de aprendizagem.”

Durante o pronunciamento, o vereador Antonio Ricardo dos Santos também destacou a importância da revitalização do CMEI Juvelina Neves para a comunidade de Encantadas. Segundo ele, a melhoria da estrutura beneficia diretamente as crianças, as famílias e os profissionais da educação, fortalecendo o atendimento oferecido pela rede municipal de ensino na Ilha do Mel.

A cerimônia contou com a presença de secretários municipais, vereadores, representantes da imprensa e moradores da comunidade, que acompanharam a entrega da unidade revitalizada.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins / apuração: Emili Souza