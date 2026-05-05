Com 20 mil participantes, maratona na Ponte de Guaratuba se torna marco do esporte
Maratona Internacional do Paraná terminou com as provas de 10 km e a maratona (42 km) e atraiu cerca de 20 mil atletas ao longo dos dois dias de competição
Guaratuba e Matinhos voltaram a ser o cenário do atletismo paranaense na manhã deste domingo (3) no encerramento da Maratona Internacional do Paraná (MIP). As provas de 10 km e a maratona (42 km) tiveram largadas a partir das 6h, reunindo corredores de elite, atletas com deficiência (ACD), amadores de diversas regiões e o pelotão da inclusão.
Assim como nas provas de sábado (2), a recém-inaugurada Ponte de Guaratuba voltou a ser o grande atrativo no trajeto dos corredores neste domingo. O percurso consolidou o evento como um marco para o esporte e para a infraestrutura do Estado, atraindo cerca de 20 mil atletas ao longo dos dois dias de competição.
Mesmo sob céu fechado, garoa e ventos fortes, a passagem pelo vão da ponte foi o ponto alto do trajeto, transformando o rigor físico da maratona em um momento de contemplação de um dos cenários mais emblemáticos do Paraná. Para Daniele Rodrigues, de 40 anos, moradora de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, a vista da estrutura é de tirar o fôlego: “O percurso foi lindíssimo, com a orla e a nova ponte. Foi sensacional”, comemorou.
DESAFIO TÉCNICO – Nos 10 km, o trajeto contou com duas subidas e duas descidas entre a ida e a volta, exigindo um preparo físico intermediário. Além do relevo, o vento costeiro e a alta umidade foram os principais obstáculos para os corredores.
Gustavo Bruisma, de 20 anos, natural de Pato Branco, no Sudoeste, destacou que a primeira metade da prova foi a mais exigente. “O maior desafio, no meu ponto de vista, foi o vento contra em alguns trechos”, relatou. “Quanto às subidas, foram difíceis, mas quem corre na região Sudoeste do Paraná já está acostumado”, brincou o atleta.
Já na prova principal (42 km), os maratonistas enfrentaram duas subidas acentuadas localizadas antes e depois da travessia da ponte. No total, o ganho de elevação foi de 232 metros, o que exigiu estratégia e controle rigoroso de ritmo para evitar o desgaste precoce.
Apesar do esforço nas inclinações, os corredores foram recompensados com extensos trechos planos pelas orlas de Matinhos e Guaratuba, setores que favoreceram a recuperação do fôlego e a manutenção da velocidade. A altimetria foi dividida em três fases: um início oscilante, um trecho intermediário com nova inclinação acentuada e uma reta final plana, permitindo que os atletas administrassem o fôlego ou acelerassem nos quilômetros decisivos.
INSPIRAÇÃO E APOIO – O suporte de quem está fora das pistas é essencial para quem corre. Jessica Rodrigues da Silva, 27 anos, moradora de Curitiba, acordou cedo, às 4h40, para apoiar o companheiro, Davi Rodrigues de Azevedo, em sua estreia nos 10 km. “Ele começou a correr há pouco tempo e já está completando uma prova com esse trajeto. É gratificante ver ele competir”, afirmou.
O exemplo também arrasta famílias inteiras. Gustavo Bruisma começou a correr em 2023 e já influenciou pais e irmãos. Para ele, a constância é o segredo: “Coloque um tênis, intercale corrida e caminhada. Daqui a alguns dias, pode ser você aqui fazendo história”, incentivou.
“A corrida é uma cura, uma terapia. Às vezes você acha que não vai dar conta pelo cansaço, mas a sensação ao terminar é sempre boa. Não desista no começo”, finalizou Daniele Rodrigues.
CAMPEÕES BRASILEIROS – A premiação total ultrapassa os R$ 300 mil. O destaque fica para os campeões da maratona (42 km), que receberam R$ 50 mil cada nas categorias masculina e feminina, além de bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada.
O primeiro lugar masculino na prova da maratona foi para o pernambucano José Márcio Leão da Silva, que completou a maratona em 2h19m33s. Em seguida ficaram Ederson Vilela Pereira, com o tempo de 2h21m17s. Na terceira colocação ficou Givaldo Araújo de Sena, com 2h23min46s
Já na categoria feminina, a colocação principal foi para a amazonense Franciane Moura, com tempo de 2h44m18s. Ela foi seguida pela queniana Viola Jelagat Kosgei com o tempo de 2h48min10s. Na terceira colocação ficou Marlei Eunice Willers, do Rio Grande do Sul, com 2h48min46s.
MARATONA INTERNACIONAL DO PARANÁ – A Maratona Internacional do Paraná (MIP) foi realizada entre os dias 2 e 3 de maio de 2026, com percursos de 5 km, 21 km, 10 km e 42 km, entre as cidades de Guaratuba e Matinhos. A Ponte da Vitória, recém-inaugurada, foi o ponto alto da prova.
Os top 5 de cada categoria da Maratona Internacional do Paraná
Maratona (42 km) – Elite Masculina
José Márcio Leão da Silva – 2h19min30s
Ederson Vilela Pereira – 2h21min17s
Givaldo Araújo de Sena – 2h23min40s
Fabrício Gomes Santos Pancada – 2h30min46s
Gabriel Picarelli – 2h42min03s
Maratona (42 km) – Elite Feminina
Franciane dos Santos Moura – 2h44min16s
Viola Jelagat Kosgei – 2h48min10s
Marlei Eunice Willers – 2h48min46s
Aline Prudêncio de Freitas – 2h55min01s
Rejane Ester Bispo da Silva – 2h55min17s
Meia Maratona (21 km) – Elite Masculina
Nicolas Kiptoo Kosgei – 1h03min16s
Fábio Jesus Correia – 1h03min18s
Wilson Mutua Maina – 1h06min15s
Willim Kibor – 1h07min31s
Allison Rocha Peres – 1h07min52s
Meia Maratona (21 km) – Elite Feminina
Violah Kosgei – 1h16min25s
Tatiane Raquel da Silva – 1h16min36s
Andreia Aparecida Hessel – 1h19min22s
Kleidiane Barbosa Jardim – 1h19min42s
Larissa Marcelle Moreira Quintão – 1h20min04s
10 km – Masculino
Gustavo Bruisma – 33min24s
Diego Gonçalves da Cruz – 34min39s
Fábio Silva Araújo – 36min01s
Michael Evangelista Farias – 36min26s
Henrique Rubio Vicente – 36min32s
10 km – Feminino
Ana Luiza Zardo Ferreira – 40min08s
Rafaela Roman – 40min18s
Lis Acácia Guerra – 41min06s
Gabriela Maschio – 41min11s
Letícia Heiler – 41min11s
5 km – Masculino
Benedito de Souza Carvalho Neto – 18min19s
Heitor Klumb de Freitas – 19min09s
Gilmar Macuco Araszewski – 19min42s
Yan Pedro Oliveira dos Santos – 19min51s
Wesley Veronez de Souza – 19min53s
5 km – Feminino
Gabriella Costa Rosa – 22min06s
Bruna Thaynara de Carvalho dos Santos – 22min56s
Rafaela Bárbara da Silva Galdino – 23min47s
Laura Kastelin – 23min48s
Roseli Towsiany – 24min36s