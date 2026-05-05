Com 20 mil participantes, maratona na Ponte de Guaratuba se torna marco do esporte

Maratona Internacional do Paraná terminou com as provas de 10 km e a maratona (42 km) e atraiu cerca de 20 mil atletas ao longo dos dois dias de competição

Foto: Clovis Santos

Guaratuba e Matinhos voltaram a ser o cenário do atletismo paranaense na manhã deste domingo (3) no encerramento da Maratona Internacional do Paraná (MIP). As provas de 10 km e a maratona (42 km) tiveram largadas a partir das 6h, reunindo corredores de elite, atletas com deficiência (ACD), amadores de diversas regiões e o pelotão da inclusão.

Assim como nas provas de sábado (2), a recém-inaugurada Ponte de Guaratuba voltou a ser o grande atrativo no trajeto dos corredores neste domingo. O percurso consolidou o evento como um marco para o esporte e para a infraestrutura do Estado, atraindo cerca de 20 mil atletas ao longo dos dois dias de competição.

Mesmo sob céu fechado, garoa e ventos fortes, a passagem pelo vão da ponte foi o ponto alto do trajeto, transformando o rigor físico da maratona em um momento de contemplação de um dos cenários mais emblemáticos do Paraná. Para Daniele Rodrigues, de 40 anos, moradora de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, a vista da estrutura é de tirar o fôlego: “O percurso foi lindíssimo, com a orla e a nova ponte. Foi sensacional”, comemorou.

DESAFIO TÉCNICO – Nos 10 km, o trajeto contou com duas subidas e duas descidas entre a ida e a volta, exigindo um preparo físico intermediário. Além do relevo, o vento costeiro e a alta umidade foram os principais obstáculos para os corredores.

Gustavo Bruisma, de 20 anos, natural de Pato Branco, no Sudoeste, destacou que a primeira metade da prova foi a mais exigente. “O maior desafio, no meu ponto de vista, foi o vento contra em alguns trechos”, relatou. “Quanto às subidas, foram difíceis, mas quem corre na região Sudoeste do Paraná já está acostumado”, brincou o atleta.

Foto: Felipe Henschel/AEN

Já na prova principal (42 km), os maratonistas enfrentaram duas subidas acentuadas localizadas antes e depois da travessia da ponte. No total, o ganho de elevação foi de 232 metros, o que exigiu estratégia e controle rigoroso de ritmo para evitar o desgaste precoce.

Apesar do esforço nas inclinações, os corredores foram recompensados com extensos trechos planos pelas orlas de Matinhos e Guaratuba, setores que favoreceram a recuperação do fôlego e a manutenção da velocidade. A altimetria foi dividida em três fases: um início oscilante, um trecho intermediário com nova inclinação acentuada e uma reta final plana, permitindo que os atletas administrassem o fôlego ou acelerassem nos quilômetros decisivos.

INSPIRAÇÃO E APOIO – O suporte de quem está fora das pistas é essencial para quem corre. Jessica Rodrigues da Silva, 27 anos, moradora de Curitiba, acordou cedo, às 4h40, para apoiar o companheiro, Davi Rodrigues de Azevedo, em sua estreia nos 10 km. “Ele começou a correr há pouco tempo e já está completando uma prova com esse trajeto. É gratificante ver ele competir”, afirmou.

O exemplo também arrasta famílias inteiras. Gustavo Bruisma começou a correr em 2023 e já influenciou pais e irmãos. Para ele, a constância é o segredo: “Coloque um tênis, intercale corrida e caminhada. Daqui a alguns dias, pode ser você aqui fazendo história”, incentivou.

Foto: Felipe Henschel/AEN

“A corrida é uma cura, uma terapia. Às vezes você acha que não vai dar conta pelo cansaço, mas a sensação ao terminar é sempre boa. Não desista no começo”, finalizou Daniele Rodrigues.

CAMPEÕES BRASILEIROS – A premiação total ultrapassa os R$ 300 mil. O destaque fica para os campeões da maratona (42 km), que receberam R$ 50 mil cada nas categorias masculina e feminina, além de bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada.

O primeiro lugar masculino na prova da maratona foi para o pernambucano José Márcio Leão da Silva, que completou a maratona em 2h19m33s. Em seguida ficaram Ederson Vilela Pereira, com o tempo de 2h21m17s. Na terceira colocação ficou Givaldo Araújo de Sena, com 2h23min46s

Foto: Felipe Henschel/AEN

Já na categoria feminina, a colocação principal foi para a amazonense Franciane Moura, com tempo de 2h44m18s. Ela foi seguida pela queniana Viola Jelagat Kosgei com o tempo de 2h48min10s. Na terceira colocação ficou Marlei Eunice Willers, do Rio Grande do Sul, com 2h48min46s.

MARATONA INTERNACIONAL DO PARANÁ – A Maratona Internacional do Paraná (MIP) foi realizada entre os dias 2 e 3 de maio de 2026, com percursos de 5 km, 21 km, 10 km e 42 km, entre as cidades de Guaratuba e Matinhos. A Ponte da Vitória, recém-inaugurada, foi o ponto alto da prova.

Os top 5 de cada categoria da Maratona Internacional do Paraná

Os três primeiros da Maratona | foto: Cl[ovis Santos

Maratona (42 km) – Elite Masculina

José Márcio Leão da Silva – 2h19min30s

Ederson Vilela Pereira – 2h21min17s

Givaldo Araújo de Sena – 2h23min40s

Fabrício Gomes Santos Pancada – 2h30min46s

Gabriel Picarelli – 2h42min03s

Campeã e vice | foto: Clovis Santos

Maratona (42 km) – Elite Feminina

Franciane dos Santos Moura – 2h44min16s

Viola Jelagat Kosgei – 2h48min10s

Marlei Eunice Willers – 2h48min46s

Aline Prudêncio de Freitas – 2h55min01s

Rejane Ester Bispo da Silva – 2h55min17s

Meia Maratona (21 km) – Elite Masculina

Nicolas Kiptoo Kosgei – 1h03min16s

Fábio Jesus Correia – 1h03min18s

Wilson Mutua Maina – 1h06min15s

Willim Kibor – 1h07min31s

Allison Rocha Peres – 1h07min52s

Meia Maratona (21 km) – Elite Feminina

Violah Kosgei – 1h16min25s

Tatiane Raquel da Silva – 1h16min36s

Andreia Aparecida Hessel – 1h19min22s

Kleidiane Barbosa Jardim – 1h19min42s

Larissa Marcelle Moreira Quintão – 1h20min04s

10 km – Masculino

Gustavo Bruisma – 33min24s

Diego Gonçalves da Cruz – 34min39s

Fábio Silva Araújo – 36min01s

Michael Evangelista Farias – 36min26s

Henrique Rubio Vicente – 36min32s

10 km – Feminino

Ana Luiza Zardo Ferreira – 40min08s

Rafaela Roman – 40min18s

Lis Acácia Guerra – 41min06s

Gabriela Maschio – 41min11s

Letícia Heiler – 41min11s

5 km – Masculino

Benedito de Souza Carvalho Neto – 18min19s

Heitor Klumb de Freitas – 19min09s

Gilmar Macuco Araszewski – 19min42s

Yan Pedro Oliveira dos Santos – 19min51s

Wesley Veronez de Souza – 19min53s

5 km – Feminino

Gabriella Costa Rosa – 22min06s

Bruna Thaynara de Carvalho dos Santos – 22min56s

Rafaela Bárbara da Silva Galdino – 23min47s

Laura Kastelin – 23min48s

Roseli Towsiany – 24min36s