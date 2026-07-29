Com 40 novos ônibus, Paranaguá renova mais de 80% da frota do transporte coletivo

A Prefeitura de Paranaguá entregou oficialmente na véspera do aniversário da cidade os 40 novos ônibus que passam a integrar o sistema de transporte coletivo

Prefeito Adriano Ramos: “Esses ônibus pertencem à população e representam mais dignidade, conforto e qualidade de vida para quem utiliza o transporte coletivo todos os dias” | fotos: Moyses Zanardo e Wilson Leandro / PMP

Quando os primeiros ônibus deixaram Curitiba rumo a Paranaguá, não transportavam apenas tecnologia e conforto. Ao volante, motoristas que há anos percorrem as ruas da cidade carregavam também o orgulho de conduzir uma conquista aguardada por toda a população. Ao chegar ao município, a nova frota simbolizou o início de um novo capítulo para o transporte coletivo e se consolidou como uma das principais entregas das comemorações pelos 378 anos de Paranaguá.

A Prefeitura de Paranaguá entregou oficialmente, nesta terça-feira (28), os 40 novos ônibus que passam a integrar o sistema de transporte coletivo do município. A cerimônia foi realizada na Rua Maximiano da Fonseca, em frente à Estação Ferroviária, reunindo autoridades, trabalhadores do transporte e moradores que acompanharam esse momento histórico para a mobilidade urbana da cidade.

A renovação representa a substituição de mais de 80% da frota em operação e leva mais conforto, segurança, acessibilidade e tecnologia para milhares de pessoas que utilizam diariamente o transporte coletivo para trabalhar, estudar, acessar os serviços públicos e realizar suas atividades.

Os novos veículos contam com ar-condicionado, Wi-Fi, carregadores USB, câmeras integradas à Muralha Digital, portas elétricas, elevadores elétricos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e suspensão a ar. Um dos ônibus foi destinado à Ilha dos Valadares, ampliando também o atendimento ao bairro Itiberê.

A solenidade contou com a presença do prefeito Adriano Ramos, do presidente da Câmara Municipal, Dr. Adalberto Araújo, de secretários municipais, vereadores, diretores executivos da Viação Rocio, representantes da concessionária responsável pelo transporte coletivo e demais autoridades.

Durante a cerimônia, o prefeito Adriano Ramos destacou que a entrega representa o cumprimento de um compromisso assumido com a população e o resultado de um trabalho construído com diálogo e responsabilidade.

“Assumimos o compromisso de transformar o transporte coletivo de Paranaguá e hoje entregamos uma frota moderna, construída com diálogo, planejamento e respeito ao dinheiro público. Esses ônibus pertencem à população e representam mais dignidade, conforto e qualidade de vida para quem utiliza o transporte coletivo todos os dias.”

Um trabalho que tornou essa renovação possível

A renovação da frota é resultado de um trabalho técnico conduzido pela Secretaria Municipal de Fiscalização das Concessões e Contratos (Semfisc) durante o processo de prorrogação do contrato de concessão do transporte coletivo.

A secretária Isabele Figueira Campos destacou que a qualidade do transporte coletivo foi prioridade durante todas as negociações e reforçou que a fiscalização seguirá permanente para garantir que o serviço continue evoluindo.

“A renovação da frota é resultado de um trabalho técnico intenso e de negociações conduzidas com responsabilidade. A qualidade do transporte coletivo sempre foi uma condição inegociável e, a partir de agora, a fiscalização será permanente para garantir que a população continue recebendo um serviço cada vez melhor.”

Quem conduziu essa conquista até Paranaguá

Antes mesmo de chegarem às ruas da cidade, os novos ônibus já carregavam histórias. Coube a um grupo de motoristas da Viação Rocio a missão de buscá-los em Curitiba e conduzi-los até Paranaguá, vivendo um momento que ficará marcado na memória de quem trabalha diariamente no transporte coletivo.

Para o motorista Joel Francisco, a entrega representa o fim de uma longa espera. “Para nós foi muito gratificante. Esperávamos por esse momento há muitos anos. É uma satisfação participar dessa entrega. Esses ônibus representam melhorias para todos, tanto para quem trabalha quanto para quem utiliza o transporte coletivo.”

A motorista Joana Congrossi descreveu a viagem como uma experiência única. “Foi uma sensação incrível. Participar desse momento ao lado dos colegas e trazer esses ônibus novos para Paranaguá é algo que vou guardar para sempre.”

Já a motorista Fernanda Silva destacou que a nova frota também transforma a rotina dos profissionais. “Será uma experiência totalmente nova. Os ônibus oferecem mais segurança, conforto e dignidade. Tenho certeza de que a população vai perceber essa diferença logo nos primeiros dias.”

Para o motorista Tiago Souza, a chegada dos veículos teve um significado especial por acontecer às vésperas do aniversário da cidade. “Vejo essa entrega como um presente para Paranaguá. Fazia muitos anos que a cidade não recebia ônibus novos. Tenho certeza de que a população vai perceber essa renovação e sentir a diferença no dia a dia.”

Motoristas do transporte coletivo foram buscar ônibus em Curitiba

Tecnologia que aproxima pessoas

Além do conforto, a nova frota amplia a segurança, a acessibilidade e representa um importante avanço tecnológico para o transporte coletivo de Paranaguá.

Os veículos passaram a contar com câmeras integradas à Muralha Digital, climatização, acesso gratuito à internet, carregadores USB para celulares, elevadores elétricos, portas elétricas e suspensão a ar, proporcionando mais comodidade aos passageiros e melhores condições de trabalho aos motoristas.

O diretor da Viação Rocio, Marcelo Chamberlain, destacou que os novos veículos começaram a operar ainda na noite da entrega e ressaltou que a frota incorpora tecnologia de ponta e motores mais modernos, contribuindo também para a redução da emissão de poluentes.

“Os 40 novos ônibus já entram em operação em Paranaguá para atender a população. São veículos preparados para oferecer mais conforto, segurança, tecnologia e menor emissão de poluentes, resultado de um trabalho conjunto para entregar um transporte coletivo mais moderno, eficiente e sustentável.”

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Anderson Barboza, destacou a emoção de acompanhar a chegada dos novos ônibus pelas ruas de Paranaguá e agradeceu o empenho dos servidores municipais envolvidos na operação.

“A chegada dos ônibus foi um momento inesquecível. Desde a entrada da cidade até o Centro, vimos moradores acenando, registrando esse momento e comemorando essa conquista. Todo o esforço das equipes valeu a pena. Hoje entregamos mais do que novos veículos: entregamos respeito, acessibilidade, tecnologia e qualidade para a população de Paranaguá.”

Uma conquista reconhecida por quem utiliza o transporte

Se para os motoristas a entrega marcou a realização de uma espera de anos, para quem utiliza o transporte coletivo diariamente ela representa mais conforto, segurança e qualidade de vida.

Moradora do Jardim Ouro Fino, Maria Camacho utiliza o transporte coletivo diariamente para ir ao trabalho e comemorou a renovação da frota.

“Quem utiliza o ônibus todos os dias sabe das dificuldades que enfrentávamos. A chegada dessa nova frota traz mais conforto, segurança e melhora a rotina de quem depende do transporte coletivo.”

A moradora Lourdes Schimitt, do bairro Porto dos Padres, também destacou a importância da renovação.

“Fazia muito tempo que a população esperava por uma renovação como essa. Ver esses ônibus chegando aumenta a expectativa de um transporte mais confortável, seguro e com mais qualidade para todos.”

União de esforços

Representando o Legislativo Municipal, o presidente da Câmara, Dr. Adalberto Araújo, ressaltou que a entrega simboliza uma conquista construída ao longo dos últimos anos.

“Essa entrega representa o cumprimento de uma luta iniciada há muitos anos e demonstra que, quando Executivo, Legislativo e concessionária trabalham juntos, quem ganha é a população. Paranaguá passa a ser referência em transporte coletivo gratuito e de qualidade.”

Um presente para a cidade

A entrega dos 40 novos ônibus integrou o pacote de ações preparado pela Prefeitura para celebrar os 378 anos de Paranaguá e representou um importante avanço para a mobilidade urbana.

Com a renovação de mais de 80% da frota, Paranaguá passa a oferecer um transporte coletivo mais moderno, confortável, acessível e seguro, beneficiando milhares de pessoas todos os dias.

Mais do que entregar veículos zero quilômetro, Paranaguá entregou uma nova experiência para quem depende do transporte coletivo. A partir de agora, milhares de trabalhadores, estudantes, idosos e famílias passam a contar com um serviço mais moderno, seguro e preparado para acompanhar o crescimento da cidade. Um presente que seguirá percorrendo as ruas de Paranaguá todos os dias, conectando pessoas, oportunidades e construindo uma cidade cada vez melhor para todos.

Fonte: PMP / jornalista: Juliane Rocha