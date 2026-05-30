Com apoio de Ratinho Júnior e casa lotada, Fabiana Parro lança pré-candidatura a deputada estadual

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Evento em Paranaguá reuniu mais de 2 mil pessoas, lideranças estaduais e representantes políticos, consolidando Fabiana Parro como um dos principais nomes do Litoral na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa

Foto: Divulgação

Mais de 2 mil pessoas participaram do lançamento da pré-candidatura da vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro (Podemos), como pré-candidata a deputada estadual, na noite de quinta-feira, 28, em Paranaguá.

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A Casa Porto Santo ficou pequena para a adesão da população. O evento, que contou com a temática “Faz o Coração”, teve como objetivo reforçar a união da comunidade, das famílias, ressaltar a trajetória de superação da pré-candidata e sua história com o Instituto Peito Aberto, o qual atende mulheres com câncer.

O proprietário da Casa de Eventos, Gilmar José dos Santos, ressaltou a maciça participação do público no local. “Pela experiência que tenho, a casa ficou totalmente ocupada. Surpreendeu muito a ponto de abrirmos as portas para que as pessoas que estavam fora pudessem acompanhar também. Muita gente prestigiando”, declarou.

“Todos que estão aqui são meus amigos. Nós fazemos política e não politicagem. Quando me fizeram o convite para ser pré-candidata eu disse: o momento mais difícil da minha vida foi o câncer. E eu aprendi a lidar com o medo e as dificuldades. Esse desafio de ser pré-candidata eu encaro com muito amor e trabalho. Eu quero um caminhar com todos juntos por um propósito de transformar vidas, Paranaguá e o nosso Litoral”, declarou a pré-candidata.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, prestigiou o momento e ressaltou a trajetória ímpar de Fabiana Parro como mulher e como política. “Eu vim falar da força da mulher. E hoje, nós temos uma vice-prefeita mulher, uma mulher forte, capacitada, inteligente. Uma vice-prefeita atuante, que trabalha todos os dias incansavelmente. Ela sempre fez a política do bem”, destaca Adriano Ramos.

Imagem do vídeo/convite para o evento

Apoio do governador

O lançamento da pré-candidatura recebeu o apoio do governador Ratinho Júnior, que fez questão de reforçar a importância da pré-candidatura de Fabiana Parro à Assembleia Legislativa do Paraná. O governador, gravou uma mensagem em vídeo que foi mostrado em um telão.

“É uma alegria participar desse momento da nossa pré-candidata a deputada estadual. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso no Litoral. Uma parceria entre o Litoral e o Governo Estadual e cada vez mais precisamos de representantes locais. A Fabiana Parro representa a força das mulheres paranaenses, a inteligência, a coragem, e eu tenho certeza de que ela será uma boa futura representante para todo o Litoral”, destacouo governador Ratinho Júnior.

O deputado federal e ex-secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex, também se manifestou. “Fabiana, conte conosco. Nós estaremos todos juntos, unidos com uma representante do Litoral, estaremos juntos com o time do governador Ratinho Júnior”, disse Sandro Alex, na mesma gravação.

“Você representa a força da mulher do litoral do Paraná e nós queremos aumentar em muito a bancada feminina na Assembleia Legislativa do Paraná e você tem garra, tem força, tem determinação. Conte comigo, que Deus te abençoe e uma Vamos juntos, unidos em passo. Para frente, Paraná”, destacou Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, completando os apoios.