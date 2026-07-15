Com curso da Unespar, Litoral volta a ter formação superior em Enfermagem

Autorização para ofertar curso a partir de 2027 será assinada por Ratinho Junior nesta quinta-feira, em Paranaguá

Foto: Divulgação Unespar

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autoriza, nesta quinta-feira (16), em Paranaguá, o funcionamento do curso de Enfermagem no campus da Unespar (Universidade Estadual do Paraná). Com investimento previsto de R$ 13,7 milhões nos primeiros quatro anos, a graduação ofertará 30 vagas anuais em regime integral a partir de 2027. Atualmente, a Unespar disponibiliza Enfermagem apenas no campus de Paranavaí.

A nova graduação visa atender a uma demanda histórica da região, evitando o deslocamento de estudantes para Curitiba ou Santa Catarina.

A iniciativa marca o retorno da formação superior em Enfermagem ao Litoral paranaense, suprindo a lacuna deixada após a extinção, em 2012, do curso anteriormente ofertado pela UFPR Litoral, em Matinhos. Hoje, a universidade pública federal oferece o curso de Saúde Coletiva, com 40 vagas no período noturno.

Estrutura

A estrutura curricular prevê duração de quatro anos, com disciplinas anuais e carga horária total de 4.060 horas. A matriz foi desenvolvida para formar profissionais generalistas com ênfase na atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as áreas de estudo estão anatomia, fisiologia, farmacologia, epidemiologia, saúde coletiva, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto e do idoso, saúde mental, gerenciamento em enfermagem e cuidados ao paciente crítico.

Para o funcionamento do curso de graduação, serão contratados 25 professores com titulação de doutorado, inicialmente por meio de processo seletivo simplificado (PSS), até a realização de concurso público. A expectativa é que o corpo docente seja ampliado progressivamente ao longo dos quatro primeiros anos, acompanhando a entrada das novas turmas.

Ganhando o Mundo – Além da assinatura da autorização, a agenda do governador em Paranaguá inclui reuniões com estudantes da rede estadual que já participaram do programa Ganhando o Mundo e alunos convocados para a edição de 2027. O evento reúne intercambistas que estudaram na Austrália, no Canadá, na Irlanda, na Nova Zelândia e no Reino Unido.

Ratinho Junior também assina a liberação de recursos para pavimentação urbana no município.

Evento com o governador Ratinho Junior

Data: Quinta-feira, 16 de julho

Horário: 14h

Local: Auditório do Isulpar

Endereço: Rua João Eugênio, 534, bairro Costeira – Paranaguá