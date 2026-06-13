Com recursos do Fecap, Guaratuba inicia obra de prevenção a inundações

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O repasse do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) no valor de R$ 8,1 milhões vai custear obra de microdrenagem e macrodrenagem no bairro Coroados, uma das regiões afetadas em períodos de chuva intensa no município

Prefeito Mauricio Lense assina ordem de Serviço para obras de macro e microdrenagem no Coroados | Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Defesa Civil Estadual e a prefeitura de Guaratuba assinaram quinta-feira (11) Ordem de Serviço para início da obra de microdrenagem e macrodrenagem no bairro Coroados, uma das regiões afetadas em períodos de chuva intensa. Os alagamentos e inundações registrados no local nos últimos dez anos afetaram 6.400 pessoas e atingiram 1.241 residências. O repasse do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) no valor de R$ 8,1 milhões vai custear a execução com início previsto em 15 dias e duração de oito meses.

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De acordo com o coronel Ivan Fernandes, coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, a aprovação do repasse se deu tão logo o município enviou o projeto para o Estado. “Desde o ano passado, o Fecap passou a destinar valores para os municípios executarem obras preventivas e Guaratuba saiu na frente. Depois de todo o processo licitatório, a empresa vencedora pode começar o trabalho nesse local para resolver os contratempos com inundações e alagamentos”, completa.

Segundo o prefeito Maurício Lense, essa intervenção é a principal demanda do município, melhorando o escoamento das águas pluviais em períodos de chuva intensa e maré alta, além de contribuir para a conservação das vias públicas. “Aqui no bairro qualquer chuva mais forte causa um estrago, a população fica sempre apreensiva. Com a proximidade do El Niño essa obra veio no momento exato, será de grande importância na prevenção”, comemora.

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O município foi o primeiro do Estado a receber recursos destinados a obras de resiliência e prevenção de desastres. Serão executadas melhorias no escoamento subsuperficial das águas pluviais. Entre as intervenções previstas estão as obras de drenagem nas avenidas Foz do Iguaçu (860 metros) e Rio Grande do Sul (1.062 metros), que receberão galerias pré-moldadas de concreto armado, com redes interligadas por bueiros celulares de concreto.

Já na macrodrenagem, será feito o desassoreamento de trechos do Rio Bacamarte e do Rio da Praia. O projeto prevê a dragagem de 1.187 metros de extensão dos rios, com a retirada de aproximadamente 3.728 m³ de sedimentos.

PREPARAÇÃO E MITIGAÇÃO – Desde março, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) intensificou a atuação voltada à preparação e mitigação de desastres naturais por meio dos 10 Núcleos de Atuação Regional (NAR). Sob a coordenação da Cedec já foram realizados dois simulados em áreas de risco em Morretes e Antonina, no Litoral. A Defesa Civil promove encontros com os coordenadores regionais e prefeitos para fortalecer ações de prevenção e mitigação frente aos possíveis impactos do El Niño no Paraná.

Entre as iniciativas prioritárias estão o desassoreamento de rios e córregos, atualização do Plano de Contingência com o mapeamento das áreas de risco, da população vulnerável e do cadastro dos abrigos. A criação de fundos municipais de Defesa Civil para a transferência de repasses em casos de desastres. Em 2025 e 2026, a Defesa Civil destinou R$ 16 milhões de recursos do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) para obras de prevenção de drenagem e reconstrução de pontes nos municípios de Londrina, Guaratuba e Espigão Alto do Iguaçu.