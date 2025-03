Como os jogos online estão moldando a interação social

Jogos online estão moldando a interação social entre os jogadores. O motivo por trás do sucesso de quem joga na internet é, justamente, a possibilidade de interagir com outras pessoas enquanto está jogando.

Esse recurso não era possível fora da época digital. Porém, com a maior conectividade entre os dispositivos existe total possibilidade de que os jogadores consigam se comunicar enquanto uma rodada de determinado jogo acontece.

Até mesmo jogos eletrônicos contam com a possibilidade de que o jogador entre em um chat e se comunique com outras pessoas enquanto está jogando. Isso pode ser feito por escrito ou via mensagem de voz com um headphone ao longo da jogabilidade.

Maior intercâmbio cultural

Uma das principais mudanças observadas em quem joga jogos para ganhar dinheiro ou outro tipo de entretenimento online é o maior intercâmbio cultural. Em uma rodada de jogo, é possível que o jogador tenha interação com pessoas que não necessariamente são do seu país.

No caso do Brasil em específico, 7 em cada 10 pessoas jogam jogos. Em outros países, a inserção cultural dos jogos digitais é ainda maior. Somente no ano de 2024, existiam mais de 200 milhões de jogadores nos Estados Unidos.

Todos esses jogadores têm um ponto em comum que é o jogo que gostam de jogar. É evidente que a barreira de linguagem pode ser um desafio para que eles sejam capazes de se comunicar, mas muitas pessoas utilizam o idioma diferente como um incentivo para continuar jogando o jogo de sua preferência.

Os jogos e brincadeiras são ferramentas importantes no aprendizado do inglês e de outros idiomas. Por requerer que o jogador se comunique com outros jogadores, é necessário aprender as palavras que permitam a comunicação.

Mesmo com muitas ferramentas disponíveis no mercado que permitem a tradução simultânea em conversas entre os jogadores, a possibilidade de exercitar um novo idioma faz toda a diferença quando é aliado a um jogo que o jogador tem interesse.

Mercados de estilo e moda também são impactados

Enquanto o mercado de jogos se desenvolve, outros mercados acabam ganhando espaço como alternativas para os jogadores. Um deles é o de estilo e moda, onde são vendidas peças de roupas com a temática de jogos.

É extremamente comum ver jogos de videogame como Mario Bros estampados na camiseta dos jogadores. A ideia de quem produz esse tipo de vestimenta é justamente atrair as pessoas que gostam do jogo em questão.

Isso acaba ditando um estilo de se vestir e é outra influência que os jogos têm na vida das pessoas. Em alguns casos, até mesmo encontros entre os jogadores são combinados, onde eles se vestem como os personagens do jogo.

Quem já viu eventos de cosplay no shopping de algumas cidades, por exemplo, sabe como isso funciona. São diversas pessoas que gostam de determinado jogo e depois se reúnem para conversar sobre o assunto, ou até mesmo combinar outros encontros.

O ponto central da união entre os jogadores é o jogo online que eles jogam. Isso, por sua vez, tem um impacto direto na cultura do local, com mais pessoas tomando consciência de que o jogo existe.

Influências na vida dos jogadores

O último elemento que é perceptível quando se fala na vida de quem joga jogos online é a presença dos jogos e nos influenciadores que promovem esse tipo de conteúdo. Em alguns casos, os jogadores acompanham determinado influenciador porque gostam de um jogo.

Com o passar do tempo, no entanto, o influenciador pode acabar mudando para outro jogo ou então adaptando o seu canal para outro objetivo. Porém, como o jogador já está inscrito no conteúdo do marketing de influência, ele acaba seguindo esse comportamento do streamer.

Um ótimo exemplo de streamer que começou com transmissão de jogos e passou a adotar uma outra abordagem é Mr. Beast. O gigante do cenário do YouTube conseguiu se transformar em um canal completo para os jogadores e para quem não necessariamente gosta de jogar.

Essa influência que um streamer tem na vida do jogador também acaba impactando nas suas relações sociais. Assim, é mais um canal em que existe uma mudança nas interações da pessoa para com sua família, amigos, ou até mesmo desconhecidos.

Existe um crescimento vertiginoso no número de pessoas que joga jogos online ao longo dos últimos anos. Com a modernização dos jogos, a expectativa é de que eles continuem definindo tendências e mudando as relações sociais, as quais impactam a sociedade como um todo, e não apenas quem joga.