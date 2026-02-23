Comprei e esqueci da oficina – as peças que realmente duram anos no seu carro

Imagem: Divulgação

Algumas peças automotivas ficam instaladas por 100.000 km ou mais sem dar trabalho. Outras chegam com prazo de validade curto – e a diferença entre elas raramente está só no preço. Para o motorista brasileiro em 2025, entender o que faz uma peça durar é economia direta no bolso.

Por que certas peças aguentam o tranco e outras não

A durabilidade de uma peça depende de três fatores principais: material de fabricação, processo de controle de qualidade e compatibilidade exata com o veículo. Peças genéricas de procedência duvidosa costumam falhar nos dois primeiros pontos – e o motorista só descobre isso quando já está na beira da estrada.

No Brasil, o mercado de reposição automotiva movimenta mais de R$ 60 bilhões por ano, segundo dados da Sindipeças. Com esse volume, entra muita coisa boa e muita coisa ruim. Saber distinguir é o que separa quem troca peça a cada ano de quem troca a cada 80.000 km.

As peças que têm maior vida útil – e o que garantem isso

Filtros de ar, óleo e combustível costumam ser os primeiros a ser negligenciados, mas quando comprados de marcas sérias, duram exatamente o intervalo prometido pelo fabricante – entre 10.000 e 20.000 km dependendo do modelo.

Amortecedores e buchas de suspensão são onde a diferença entre marcas aparece com mais clareza. Uma bucha de borracha de qualidade inferior começa a apresentar folgas em 20.000 km. Uma boa bucha, fabricada com compostos corretos de borracha nitrílica, facilmente ultrapassa 60.000 km.

Pastilhas e discos de freio têm vida útil altamente variável – de 20.000 a 60.000 km – dependendo do estilo de condução e da qualidade do material de atrito. Pastilhas com mistura metálica de baixa qualidade se desgastam mais rápido e ainda danificam o disco.

RIDEX e as marcas de entrada que surpreendem – e as que decepcionam

O segmento de marcas de entrada passou por uma transformação nos últimos anos. Algumas marcas “econômicas” hoje oferecem qualidade comparável a marcas premium, com controle de produção rigoroso e materiais certificados.

A RIDEX, disponível na AUTODOC, é um exemplo disso. A marca própria é produzida com especificações OEM (Original Equipment Manufacturer), o que significa que as peças seguem os mesmos padrões das que saem de fábrica no veículo. Amortecedores, filtros, pastilhas e discos RIDEX passam por testes de durabilidade antes de chegar ao consumidor.

O que diferencia marcas assim das genéricas sem nome é a rastreabilidade: cada peça tem documentação de origem e pode ser verificada. Isso não acontece com produtos de procedência indefinida, que muitas vezes chegam ao mercado via canais não autorizados – sem garantia, sem suporte e sem responsabilidade de ninguém.

O que a pesquisa do AUTODOC revelou sobre a percepção dos motoristas

A AUTODOC Portugal realizou uma enquete em seu perfil oficial no Instagram perguntando aos seguidores como avaliam a durabilidade das peças que compram. O resultado foi revelador:

Ou seja, 81% dos motoristas que responderam consideram as peças duráveis ou muito duráveis. Mas os 19% restantes representam um número significativo de pessoas que estão comprando errado – seja pela origem da peça, pela instalação inadequada ou pela falta de informação no momento da compra.

5 laifahacks para fazer suas peças durarem mais

Algumas práticas simples podem dobrar a vida útil de peças que já são boas. Aqui estão as que fazem diferença real:

Sempre limpe a região antes de instalar – sujeira e resíduos antigos nos encaixes causam desgaste prematuro por abrasão. Verifique o torque correto – parafusos apertados demais ou de menos comprometem a fixação e causam vibração. Troque em pares quando for suspensão ou freio – instalar uma pastilha nova e uma velha no mesmo eixo desequilibra a frenagem e desgasta a nova mais rápido. Confira a compatibilidade pelo número do chassis (VIN), não só pelo modelo do carro – um mesmo modelo pode ter variações de motor ou suspensão que exigem peças diferentes. Evite partidas a frio com aceleração brusca – isso afeta filtros, correias e componentes do motor antes de o óleo circular completamente.

Como evitar comprar peça errada – e o que fazer quando isso acontece

A compatibilidade é o calcanhar de Aquiles das compras online de autopeças. Mesmo motoristas experientes já compraram peças pelo modelo do carro e receberam algo incompatível – porque havia uma versão diferente do motor ou da suspensão.

A AUTODOC resolve esse ponto com um sistema de seleção por placa e chassi, combinado com fotos da peça e a opção de verificação com especialista no suporte. Se mesmo assim a peça não for compatível, o cliente tem 14 dias de troca gratuita – e ainda pode optar pela extensão de até 200 dias com a opção “Pedido Seguro”.

Esse tipo de garantia é o que distingue uma compra segura de uma aventura. Não é exagero: o custo de uma peça errada soma o preço da peça, o frete de devolução, o tempo de espera e, em alguns casos, a hora do mecânico.

Marcas próprias são ruins por definição – mito ou verdade

Essa é uma das ideias mais persistentes entre motoristas – e é incorreta. A qualidade de uma marca está no controle de produção, não no tamanho do nome na embalagem.

Marcas como RIDEX e goCORE (também da AUTODOC) são fabricadas por fornecedores que, em muitos casos, produzem também para montadoras. O que muda é a embalagem e o preço – não o material. Isso é auditado e documentado.

O critério correto para avaliar uma marca de entrada não é o quanto ela é famosa, mas se ela tem certificação de processo, rastreabilidade e política de garantia. Sem isso, o preço baixo é uma armadilha.

Resumo