Comunicação 5.0, cidadania e memória do Paraná marcam mais um dia da Assembleia Itinerante

Programação reuniu palestra sobre inteligência artificial no setor público, atividades educativas com estudantes, ações voltadas aos idosos e exposição histórica da Assembleia Legislativa do Paraná

Palestra “Comunicação 5.0 no Setor Público: IA, Dados e Conexão com o Cidadão”, ministrada pelos jornalistas da Assembleia Legislativa do Paraná, Paola Manfroi e Rafael Guareski.

Foto: Maykon Thiago Drapala

A 41ª edição da Assembleia Itinerante transformou mais um dia da Expoingá 2026 em um espaço de aprendizado, cidadania e aproximação entre o Poder Legislativo e a população. Nesta quarta-feira (13), a programação reuniu estudantes, idosos e visitantes em atividades promovidas pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, com destaque para a palestra “Comunicação 5.0 no Setor Público: IA, Dados e Conexão com o Cidadão”, além da Arena da Democracia, do programa Vozes da Experiência e da exposição histórica itinerante sobre a trajetória do Parlamento paranaense.

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Comunicação 5.0

Um dos destaques da programação foi a palestra “Comunicação 5.0 no Setor Público: IA, Dados e Conexão com o Cidadão”, ministrada pelos jornalistas da Assembleia Legislativa do Paraná, Paola Manfroi e Rafael Guareski.

A apresentação abordou como a inteligência artificial, as plataformas digitais e a análise de dados estão transformando a comunicação pública, aproximando instituições da população por meio de conteúdos mais acessíveis, modernos e conectados com a realidade das pessoas.

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Durante a palestra, os participantes acompanharam exemplos práticos das estratégias digitais desenvolvidas pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, incluindo o uso de vídeos curtos, inteligência artificial, redes sociais, linguagem simples e novas ferramentas de engajamento.

A jornalista Paola Manfroi destacou a importância de compartilhar experiências que aproximem o cidadão das instituições públicas. “Foi uma oportunidade muito especial de mostrar como a comunicação pública pode ser moderna, acessível e humana. Hoje a tecnologia nos permite criar conexões reais com as pessoas e aproximar cada vez mais o cidadão do trabalho realizado pela Assembleia Legislativa”, afirmou.

Já o jornalista Rafael Guareski ressaltou o papel da inovação na transformação da comunicação institucional. “A Assembleia Legislativa do Paraná vem investindo em formatos mais leves, educativos e digitais para conversar com diferentes públicos. Compartilhar esse trabalho durante a Assembleia Itinerante é importante porque mostra que o serviço público também pode inovar, utilizar inteligência artificial e produzir conteúdos que realmente façam sentido para a população”, destacou.

Arena da Democracia

A Arena da Democracia voltou a reunir estudantes em atividades educativas sobre cidadania, eleições e funcionamento do processo democrático. Por meio de jogos, dinâmicas e simulações, os alunos puderam entender melhor como funciona o sistema eleitoral brasileiro e os desafios relacionados à ética na política.

O estudante Richard Piva, do Colégio Tânia Varella Ferreira, que irá votar pela primeira vez neste ano, afirmou que a atividade ajudou a ampliar o entendimento sobre o universo político. “Eu acabei de fazer meu título de eleitor e vou votar este ano. Gostei da atividade porque ensina bastante para nós como é o mundo das eleições, dos políticos e tudo mais. Dá para ter uma noção maior sem ter que ficar pesquisando muito a fundo. É legal a dinâmica e ensina bastante”, comentou.

A estudante Maria Helena da Silva destacou que a atividade ajudou os jovens a refletirem sobre corrupção e responsabilidade no voto. “Eu achei muito importante porque como a gente é novo nesta parte de candidaturas, a gente não entende muito bem. Conseguimos entender por meio das cartinhas que oferecem para você burlar o sistema ou atrapalhar o próximo, e isso é importante para entender o que tem por trás para que possamos pensar muito antes de fazer a votação”, afirmou.

Tour virtual

Outra atividade que chamou a atenção dos estudantes foi o tour virtual pela Assembleia Legislativa do Paraná. Utilizando recursos imersivos, os participantes puderam conhecer espaços históricos e institucionais da Casa de Leis sem sair da Expoingá.

O estudante Pedro Felipe Gomes contou que a experiência despertou interesse pela história e estrutura da Assembleia. “Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre a Assembleia. Achei lindo, principalmente a parede onde tem todos os deputados, os presidentes, e as paredes que tinham várias pessoas desenhadas. A sala da presidência chamou bastante a minha atenção, principalmente pelas obras que tinham desenhadas, e também o Salão Nobre, que por incrível que pareça tem várias obras de um paranaense”, relatou.

Vozes da Experiência

A programação desta quarta-feira (13) também contou com mais uma edição do programa Vozes da Experiência, iniciativa voltada à valorização da pessoa idosa e ao fortalecimento da participação social.

Ao longo do dia, 61 idosos participaram das atividades promovidas pela Assembleia Legislativa. O grupo reuniu integrantes do Condomínio dos Idosos de Maringá e do CRAS Branca Vieira, também do município.

O projeto promove momentos de convivência, escuta, integração e troca de experiências, reforçando a importância da inclusão e da valorização das pessoas idosas nos espaços públicos e institucionais.

Foto: Maykon Thiago Drapala

Exposição

Os visitantes da Assembleia Itinerante também puderam conhecer a exposição histórica itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná, que apresenta a evolução política, administrativa e social do Estado desde a criação da Província do Paraná, em 1853.

Dividida em módulos temáticos, a mostra percorre momentos históricos importantes, como a criação da Assembleia Provincial, a Proclamação da República, a expansão dos municípios paranaenses, o crescimento das sedes do Legislativo e as ações contemporâneas da Assembleia Legislativa, incluindo a Escola do Legislativo e a própria Assembleia Itinerante.

Programação

A programação da Assembleia Itinerante na Expoingá segue até sexta-feira (15), com atividades da Escola do Legislativo, Arena da Democracia, serviços gratuitos da Defensoria Pública e ações voltadas à cidadania.

Já a exposição histórica da Assembleia Legislativa do Paraná permanece aberta para visitação até domingo (17), permitindo que mais visitantes possam conhecer de perto a trajetória do Parlamento paranaense e a construção histórica do Estado do Paraná.