Comunidades pesqueiras de Shangri-lá e Carmery em recebem trator de emenda de Anibelli Neto

Equipamento de R$ 313 mil irá auxiliar o trabalho das famílias que vivem da pesca artesanal

Anibelli Neto: “Ficamos felizes em contribuir com mais essa conquista, que vai melhorar o dia a dia dos pescadores

A Prefeitura de Pontal do Paraná participou, na sexta-feira (5), da solenidade de entrega de um novo trator destinado às comunidades de pescadores dos balneários Shangri-lá e Carmery. A cerimônia foi realizada ao lado do Mercado de Pescados de Shangri-lá.

O equipamento, avaliado em R$ 313 mil e adquirido por meio de ata de registro de preços, foi viabilizado através de emenda parlamentar do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), que destinou os recursos do Orçamento do Estado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab).

O novo maquinário moderno será utilizado no apoio às atividades diárias da pesca, facilitando a circulação e retirada das embarcações da faixa de areia, reduzindo o esforço físico dos trabalhadores e proporcionando mais segurança durante as operações.

Trator foi adquirido pela Seab, com recursos de emenda parlamentar | fotos: Clovis Santos / PMPPR/

Durante a cerimônia, o prefeito Rudão Gimenes destacou a importância do investimento para as famílias que dependem da pesca artesanal. “Estamos entregando mais um equipamento que vai atender diretamente os pescadores de Pontal do Paraná. A pesca artesanal faz parte da nossa história, da nossa cultura e da economia do município. Esse trator chega para dar mais qualidade ao trabalho dos pescadores, trazendo mais segurança e melhores condições para quem tira o sustento do mar todos os dias. Agradeço ao deputado Anibelli Neto por mais essa parceria que gera resultados concretos para a nossa população”, afirmou.

O deputado estadual Anibelli Neto ressaltou a parceria com o município e a atenção às necessidades das comunidades pesqueiras. “Pontal do Paraná tem uma forte tradição na pesca artesanal e sabemos da importância desse setor para muitas famílias. Ficamos felizes em contribuir com mais essa conquista, que vai melhorar o dia a dia dos pescadores e atender uma demanda apresentada pelo município e pelas comunidades”, destacou o parlamentar.

Representando os pescadores, o presidente da Colônia de Pescadores Z-5 de Pontal do Paraná, Rubens Marcelino da Veiga, o Rubinho, falou sobre os avanços conquistados nos últimos anos. “A oportunidade que era, no passado, puxar canoas e canoas com estiva e hoje chegar num processo desse, que a cada ano chega um motor, um trator para as comunidades, é uma alegria muito grande. Muitos pescadores sofriam com dores nas costas, nos braços e em outras partes do corpo por causa do esforço para puxar as embarcações. Hoje a realidade é diferente. As embarcações estão aumentando de tamanho, a quantidade de redes também, e o pescador já não enfrenta mais tantas dificuldades para retirar o barco do mar. Somos muito gratos por esse apoio e por ver o desenvolvimento chegando também para a pesca artesanal”, afirmou.

A vereadora Cleonice do Nascimento destacou os benefícios que o equipamento trará para as comunidades pesqueiras. “É muito gratificante acompanhar mais essa conquista para os pescadores. No passado, a retirada das embarcações exigia um esforço enorme dos trabalhadores e das próprias comunidades. Hoje vemos equipamentos chegando e contribuindo para transformar essa realidade. Esse trator vai trazer mais agilidade, segurança e melhores condições de trabalho para os pescadores, que desempenham uma atividade tão importante para Pontal do Paraná”, declarou.

Também participaram do ato a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, a presidente da Câmara Municipal e vereadora Elinete Guimarães Rocha, a vereadora Nega Borges, o secretário municipal de Segurança Pública, Giovane Rafael do Rosário, o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld, e pescadores das comunidades de Shangri-lá e Carmery, e familiares dos trabalhadores da pesca artesanal.