Conselho Tutelar de Matinhos elege suplentes neste domingo; veja os candidatos e os locais de votação

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No próximo domingo (31) os eleitores de Matinhos irão às urnas para escolher os novos conselheiros tutelares suplentes do município. A votação acontecerá das 8h às 17h e definirá os classificados entre os dez candidatos que disputam o pleito.

O processo de escolha é fundamental para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços prestados pelo Conselho Tutelar, órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Quem pode votar e o que levar?

Estão aptos a votar todos os cidadãos em dia com a Justiça Eleitoral no município de Matinhos. Para exercer o voto, o eleitor deve comparecer ao seu respectivo local de votação munido de um documento oficial com foto (como Título de Eleitor, RG, CNH ou Passaporte).

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Locais de votação

Para garantir a organização e o acesso dos eleitores, a votação será concentrada em três polos do município. É importante que o cidadão fique atento ao local correspondente à sua seção eleitoral:

Complexo Educacional Francisco dos Santos

Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva

Escola Municipal Pastor Elias Abrahão





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Fonte: Comunicação / Prefeitura de Matinhos