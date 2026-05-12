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Conselhos e coletivos do Litoral conversam com ministra das Mulheres em evento aberto a todos

Redação

Encontro para tratar do enfrentamento à violência contra a mulher acontece na UFPR Litoral, em Matinhos

O Fórum dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos de Mulheres do Litoral do Paraná promove, no dia 26 de maio, um encontro com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, na UFPR Litoral, em Matinhos. A reunião é aberta a todos os interessados.

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Programação:

26 de maio (terça-feira) – UFPR Litoral – Rua Jaguariaíva, 512, Matinhos

🕙 10h às 12h – Reunião entre gestores e conselheiras para tratar do acolhimento institucional para mulheres em situação de violência – Regional.
📌 Espaço Paulo Freire.

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🕜 13h30 – Painel de diagnóstico da situação das mulheres do Litoral do Paraná.
📌 Auditório Juliano Fumaneri Weiss.

🕝 14h30 – Palestra “Política Nacional dos Direitos das Mulheres. Projetos e desafios no combate à violência”, com a ministra Márcia Lopes.
📌 Auditório Juliano Fumaneri Weiss.

🕖 19h – Aula pública da ministra Márcia Lopes com o tema: “Direitos das Mulheres e o papel das políticas públicas: desafios e perspectivas”.
📌 Auditório Juliano Fumaneri Weiss.

Redação
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