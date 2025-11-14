Construção da Ponte de Guaratuba ultrapassa a marca de 80% da obra – confira o vídeo

Em breve os dois trechos vão se conectar e a evolução ficará ainda mais clara”, destaca o governador Ratinho Junior

No final do mês de outubro, a Ponte de Guaratuba chegou a 80% de execução no final do mês de outubro, aponta o boletim da obra divulgado no último dia 13. O empreendimento somou 173 metros de avanço no trecho estaiado, o mais emblemático da obra, e 597 metros finalizados no trecho pré-moldado.

No trecho pré-moldado, foram concluídas 62 estacas (24 no estaiado e 38 no pré-moldado). Além disso, foram finalizadas 18 vigas travessas e lançadas 128 vigas longarinas, de um total de 142 já fabricadas. No trecho pré-moldado, as pré-lajes continuam a ser instaladas e 14 dos 23 vãos do tabuleiro já foram executados.

“Estamos dentro do cronograma e acompanhando de perto a evolução dessa obra emblemática para o Litoral. Essa é uma intervenção que conecta definitivamente o nosso Litoral e que está sendo acompanhada em tempo real pela população. Em breve os dois trechos vão se conectar e a evolução ficará ainda mais clara”, afirma o governador Ratinho Junior.

“A Ponte de Guaratuba é uma obra histórica para o Paraná, tanto pela sua complexidade técnica quanto pelo impacto positivo que trará para toda a região litorânea. Estamos acompanhando de perto cada etapa com rigor e responsabilidade”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Trecho estaiado

O trecho estaiado da ponte, responsável por vencer o vão-livre de 160 metros sobre o canal de navegação da Baía de Guaratuba, avança com o método de balanços sucessivos. No apoio 4 já foram executados sete pares de aduelas, somando 92 metros, e no apoio 5, seis pares, totalizando 81 metros. O avanço acumulado nesse trecho chega a 173 metros dos 320 metros previstos. Também foram instalados cinco pares estais no apoio 4 e quatro pares no apoio 5.

Os estais são cabos de aço tensionados que se ligam diretamente ao tabuleiro e às torres (mastros) da ponte. Eles sustentam o peso do tabuleiro, transportando as cargas verticais e horizontais para as torres, que por sua vez recebem essas forças e as transferem para as fundações.

Foto: Rodrigo Felix Leal/SEIL

As obras do passeio e da ciclovia da ponte já começaram. Estão em execução as barreiras de concreto, ciclovias, calçadas e guarda-corpos. O espaço será separado da pista de rolamento por barreira de concreto e com guarda-corpos laterais de 1,30 metro de altura, garantindo segurança a todos os usuários sem comprometer a vista da baía.

Acessos

Os acessos à ponte também seguem em execução nos dois lados. Do lado sul, próximo ao centro de Guaratuba, com aproximadamente 940 metros de extensão, foi intensificada a escavação do morro para adequação da rampa existente. Foram escavados 60 mil metros cúbicos de material e concluídas as contenções com solo grampeado, cortinas atirantadas e estacas raízes. A área total contida chega a 10 mil m².

Foto: Rodrigo Felix Leal/SEIL

No margem norte, próximo ao limite com o município de Matinhos, que conta com aproximadamente 880 metros de extensão, os trabalhos de terraplenagem, drenagem e pavimentação seguem em ritmo avançado. Também está em execução a estrutura da cabeceira da ponte, utilizando a técnica de solo reforçado com paramento em placas de concreto e reforços com geocompostos.

Também foi realizada a realocação das cabines da operação do ferry-boat para liberar a continuidade das frentes de obra no local e garantir o avanço do cronograma.

As obras no lado norte seguem em ritmo intenso, com movimentação constante de máquinas e trabalhadores ao longo da pista. Por isso, é fundamental que motoristas respeitem a sinalização, reduzam a velocidade e redobrem os cuidados ao trafegar pela região.

Acompanhe ao vivo

A obra da Ponte de Guaratuba é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executada pelo Consórcio Nova Ponte. A construção pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento.