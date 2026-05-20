Copel instala energia solar em comunidades de ilhas do Litoral do Paraná

Publicidade

Sistemas contam com placas solares instaladas de forma individual em 215 residências e comércios com baterias com autonomia de 48 horas

Vila Fátima, foi uma das nove comunidades de Superagui atendidas | foto: JP Gomes / Copel

A Copel concluiu a instalação de sistemas de geração de energia com fonte solar em ilhas do Litoral do Paraná. Com investimento de R$ 20 milhões, os novos equipamentos beneficiam diretamente 215 clientes de 11 comunidades da região litorânea com energia renovável.

Publicidade

Os equipamentos foram instalados em 21 unidades consumidoras na Ponta Oeste da Ilha do Mel, em Paranaguá; 17 na aldeia Pindoty, na Terra Indígena Ilha da Cotinga, também em Paranaguá; e outras 177 situadas em nove comunidades tradicionais do Parque Nacional do Superagui, em Guaraqueçaba. São elas: Abacateiro, Ararapira, Barbados, Barra do Ararapira, Canudal, Saco do Morro, Sibuí, Vila Fátima e Vila Rita.

Os novos sistemas contam com placas solares instaladas de forma individual nas residências e comércios e com baterias com autonomia de 48 horas para armazenar a energia produzida durante o dia para o uso noturno. As estruturas garantem, no mínimo, consumo de 80 quilowatts-hora (kWh) por mês, podendo chegar a até 128 kWh/mês em épocas de maior incidência solar.

Este consumo permite que os clientes usem geladeiras e demais eletrodomésticos convencionais na cozinha, máquina de lavar roupas tanquinho, televisão, computador e demais eletrodomésticos comuns, como ventilador ou rádio.

Publicidade

Para aquecimento de chuveiro, a Copel vai instalar, também por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), sistemas solar de aquecimento de água com boiler. Este equipamento é independente das placas solares e utiliza a energia do sol para aquecer a água por meio de coletores, armazenando-a em um reservatório térmico para uso quando necessário.

A disponibilização de energia limpa e renovável traz alegria para Isolina Dias Mendonça, professora aposentada que tem uma residência na comunidade de Vila Fátima, em Guaraqueçaba. Segundo ela, agora é possível substituir o lampião a gás e ter várias facilidades como, por exemplo, carregar o telefone celular. “Para nós, isso é emocionante. Isso vai suprir as necessidades da comunidade”, afirma.

Hamilton Amorim Lopes, pescador na comunidade de Vila Fátima, em Guaraqueçaba, considera a chegada da energia solar um avanço. “Esperávamos por isso há anos. A gente usava lâmpada com bateria de carro, mas a carga durava pouco. Agora podemos ligar televisão, geladeira, ventilador”, comemora.

Barra do Ararapira, em Superagui | foto: JP Gomes / Copel

TECNOLOGIA – As baterias utilizadas são um diferencial tecnológico do projeto, segundo o diretor comercial da Copel, Julio Omori. “Com baterias de íons de lítio com fosfato de ferro, entregamos um sistema muito mais confiável”, afirma.

A energia solar foi avaliada como a melhor opção para as comunidades isoladas por dois motivos principais, explica o diretor: “Primeiro, porque houve um crescimento dessa fonte de geração em termos de tecnologia e rendimento. Segundo, porque a energia solar tem baixa necessidade de manutenção, o que favorece o atendimento em áreas de difícil acesso”.

SISTEMAS INDIVIDUAIS – Quanto à opção por sistemas individuais e não coletivos, a explicação técnica está na possibilidade de gestão por parte de cada morador. Outro motivo é o fato de que esses sistemas têm baixo impacto ambiental em comparação aos coletivos, considerando as áreas de proteção onde foram colocados. “A agressividade é praticamente nula do ponto de vista de licença ambiental, supressão de vegetação, escavação e fundação. É uma instalação muito menos intrusiva. E mais rápida, o que também era um objetivo do projeto”, destaca.

MEDIDORES INTELIGENTES – O projeto conta com medidores de energia inteligentes, que estão em fase de implantação. Isso tornará possível o monitoramento contínuo e remoto, a partir de Curitiba, de tudo o que acontece nas 215 moradias equipadas com os sistemas. Além disso, os próprios clientes poderão acompanhar o seu consumo pelo aplicativo da Copel.

Os medidores permitem que a companhia atue de forma preventiva, reduzindo a necessidade de ações corretivas. “O mesmo medidor inteligente que nós já instalamos em mais de dois milhões de consumidores foi instalado também para esses clientes, proporcionando um acompanhamento muito detalhado do consumo. O medidor pode informar algum tipo de anomalia e permitir obter informações dos sistemas de bateria”, diz Omori.

A conquista dos moradores contou com apoio de diversas instituições, como o Ministério Público do Paraná