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Corrida do Divino une esporte e tradição durante festa centenária em Guaratuba

Redação

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Prova de 7 quilômetros será realizada no dia 12 de julho e integra a programação da tradicional Festa do Divino Espírito Santo

Corrida de 2025 | foto: Divulgação

Uma das mais tradicionais celebrações religiosas e culturais do litoral paranaense ganha mais uma vez um componente esportivo em sua programação. No dia 12 de julho, a cidade de Guaratuba recebe a 2ª Corrida do Divino, prova de 7 quilômetros que integra a agenda oficial da Festa do Divino Espírito Santo e deve reunir corredores, moradores e turistas em um percurso pelas ruas centrais do município.

Com largada prevista para as 7h15, na Praça Central de Guaratuba, a corrida foi criada para fortalecer a conexão entre esporte, turismo e uma festividade que atravessa gerações. A proposta é proporcionar uma experiência que vai além da competição, valorizando o espírito de confraternização que marca a celebração do Divino Espírito Santo.

A prova será disputada na modalidade individual, com tempo máximo de duas horas para conclusão do percurso. O trajeto, totalmente urbano, passará por importantes vias da região central, permitindo que atletas e visitantes conheçam um pouco mais da cidade durante o evento.

A Corrida do Divino integra uma programação que há décadas movimenta a comunidade local e atrai visitantes de diversas regiões do Paraná. Reconhecida por preservar tradições religiosas, culturais e gastronômicas, a Festa do Divino também tem ampliado seu alcance ao incorporar atividades voltadas ao esporte e ao bem-estar.

“A corrida representa uma forma de aproximar ainda mais a comunidade e os visitantes da Festa do Divino. É um evento que reúne diferentes públicos em torno de valores como convivência, saúde e celebração das tradições que fazem parte da identidade de Guaratuba”, destaca Leonardo Meira, diretor-geral da prova e da LM Pro Evento.

A expectativa é receber participantes de diferentes cidades do estado, aproveitando o período da festividade para fomentar também o turismo e a economia local. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 9 de julho, ou enquanto houver vagas disponíveis. O valor é de R$ 39,90, além da doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.


2ª Corrida do Divino
Data: 12 de julho de 2026
Horário da largada: 7h15
Local: Praça Central de Guaratuba
Distância: 7 km
🎟️ Inscrições: até 9 de julho ou encerramento das vagas

Informações: www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA+DO+DIVINO…

Redação
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