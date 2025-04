Corte de restinga rende prisões e dano em mata ciliar multa de R$ 40 mil

Fotos: Pelotão Ambiental de Guaratuba

Dois homens foram presos após serem flagrados cortando vegetação de restinga, nesta quinta-feira (17), na praia do Jardim Estoril, em Guaratuba.

Os dois foram denunciados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que pediu apoio do Pelotão da Polícia Ambiental. Os policiais e fiscais chegaram ao local e constataram o dano.

Os envolvidos estavam no local com uma roçadeira e confessaram a intervenção na restinga. Foi dado voz de prisão aos autores conduzidos, junto a roçadeira apreendida, até a Delegacia da Polícia Civil para lavratura do flagrante.

As medidas administrativas ficaram a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba.

Mata ciliar do Rio São João

No sábado (19) policiais do Pelotão Ambiental de Guaratuba cumpriram duas notificações anteriores na área rural do município. Foram lavrados dois autos de infração ambiental por dano em vegetação em uma construção irregular na mata ciliar do Rio São João, que é área de área de preservação permanente (APP).

O dano aconteceu na localidade de Pedra Branca do Araraquara e resultou em multas no valor total de R$ 40 mil. Foi embargada a área, de cerca de 200 metros quadrados, e apreendida uma mini escavadeira hidráulica.

A Polícia Militar Ambiental encaminhou ofício ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia de crime ambiental.