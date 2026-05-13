Couro de peixe de Pontal do Paraná obtém selo de Indicação Geográfica

A certificação foi concedida na modalidade Indicação de Procedência, nesta terça-feira (12)

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Transformar resíduos da pesca artesanal em oportunidade, renda e identidade cultural. Foi esse caminho que levou o couro de peixe produzido em Pontal do Paraná a conquistar, nesta terça-feira (12), o registro de Indicação Geográfica (IG) concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

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O reconhecimento coloca o município entre os territórios brasileiros que possuem produtos ligados diretamente à tradição, ao saber fazer local e à reputação construída ao longo dos anos. A certificação foi concedida na modalidade Indicação de Procedência, reconhecendo a cidade como referência na produção artesanal e sustentável do material.

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A conquista é resultado de uma trajetória iniciada em 2008, por meio do programa Universidade Sem Fronteiras, e que ganhou força com o trabalho coletivo desenvolvido pela Associação Couro de Peixe de Pontal do Paraná (ACPPP), em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná, Sebrae/PR, Universidade Estadual do Paraná, Programa do Voluntariado Paranaense, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e Conselho Municipal de Turismo.

Atualmente, 16 produtores atuam diretamente na cadeia produtiva, enquanto cerca de 30 famílias são beneficiadas de forma indireta. O couro produzido no município abastece indústrias de calçados, designers de móveis, estilistas e artesãos que utilizam o material na confecção de bolsas, brincos, colares, chaveiros, cadernetas e outros itens.

Além do valor cultural, o processo chama atenção pelo caráter sustentável. As peles, antes descartadas como resíduos da pesca, passam por um rigoroso processo de limpeza, curtimento, tingimento e amaciamento até se transformarem em um material resistente, versátil e valorizado no mercado nacional e internacional.

Produtos feitos em Pontal do Paraná já chegaram a países como Alemanha, França e Portugal. Entre as espécies utilizadas estão robalo flecha, robalo peva, linguado-abaxial, corvina, pescada amarela, miraguaia, tainha, cavala, salmão, tilápia, entre outras descritas no Caderno de Especificações da IG.

A presidente da Associação Couro de Peixe , Ana Maria de Oliveira Ferreira de Almeida, ressaltou que o reconhecimento amplia a visibilidade do trabalho desenvolvido pelas artesãs e produtores locais. “Acredito que a IG vai nos dar mais visibilidade e reconhecimento do nosso trabalho. Isso valoriza a geração de renda na nossa comunidade, assim como a cultura, o artesanato e o saber fazer”, afirmou.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, também destacou a importância do selo para o município. “Essa conquista reconhece algo muito peculiar da nossa cidade e ligado à nossa identidade. É um trabalho construído com dedicação e que leva o nome de Pontal do Paraná para cada vez mais lugares”, disse.

O reconhecimento também impulsiona novas oportunidades para o turismo, o artesanato e a economia criativa local, valorizando os saberes caiçaras e incentivando a preservação de práticas tradicionais ligadas à pesca artesanal.

Cambira em andamento

Além do couro de peixe, outro produto tradicional do município também segue em busca do reconhecimento nacional. A cambira, prato típico de Pontal do Paraná, possui pedido de Indicação Geográfica em análise junto ao INPI.

Outros quatro produtos do Paraná têm pedidos depositados e em análise no INPI: acerola de Pérola; pão no bafo de Palmeira; cervejas artesanais de Guarapuava; e mel de Capanema.

Com informações da Agência Sebrae de Notícias e Prefeitura de Pontal do Paraná