Curi destaca protagonismo da Assembleia no programa de asfaltamento

Presidente ressalta que Alep deve devolver R$ 520 milhões aos cofres do Estado em 2025 | foto: Rogério Machado/Alep

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD) destacou o protagonismo do Poder Legislativo na execução do programa Asfalto Novo, Vida Nova. A iniciativa, que começou beneficiando municípios de até sete mil habitantes, foi ampliada para cidades com mais de 50 mil habitantes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2), no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

“A Assembleia tem participado do programa Asfalto Novo, Vida Nova desde o começo. Inicialmente, foi um aporte de R$ 200 milhões para pavimentar a área urbana das menores cidades do Paraná, com até 7 mil habitantes. E hoje, vemos com muita alegria, este programa chegar a cidades de 50 mil a 100 mil habitantes”, afirmou Curi durante a solenidade em que o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) confirmou uma nova fase do programa.

Alexandre Curi sublinhou que o projeto significa qualidade de vida para as pessoas. “A palavra que resume este programa é sonho. Em muitas cidades havia gente esperando há 30, 40, 50 anos pelo asfalto na frente da sua casa. Graças à parceria da Assembleia do Paraná, com a devolução de 41% do seu orçamento, com o Governo do Estado, estamos pavimentando vias da imensa maioria dos municípios paranaenses na área urbana. É um sonho se realizando”, explicou o presidente do Legislativo.

Curi ressalta que, neste ano, a Assembleia projeta devolver mais R$ 520 milhões aos cofres do Estado. “Temos o compromisso do governador de que todo este recurso seja aplicado nas cidades. No caso do Asfalto Novo, Vida Nova, é um serviço completo com pavimentação, galeria de águas pluviais, iluminação de LED e calçada”, enumerou. “É um programa que a Assembleia fez questão de participar porque representa o significado da política, que é levar dignidade, respeito e qualidade de vida para as pessoas”, reforçou o deputado.

De acordo com o governador Ratinho Junior a nova etapa do programa envolve investimentos de mais R$ 580 milhões, permitindo a pavimentação de 426 quilômetros de vias urbanas. Ele considerou que o Asfalto Novo Vida Nova é o maior programa de pavimentação urbana da América do Sul, com obras que impactam diretamente na qualidade de vida da população paranaense. “Com essa nova etapa, vamos chegar a pavimentar 100% das vias urbanas de 377 cidades do Estado, retirando a poeira e a lama da frente das casas das pessoas”, afirmou.

Também participaram da solenidade os deputados Hussein Bakri (PSD), Gugu Bueno (PSD), Marcelo Rangel(PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD), Luis Corti (PSB), Marcia Huçulak (PSD), Alisson Wandscheer(SD), Alexandre Amaro (REP), Evandro Araújo (PSD), Anibelli Neto (MDB), Delegado Jacovós (PL), Pedro Paulo Bazana (PSD), Flávia Francischini (União), Matheus Vermelho (PP) e Doutor Leônidas (CDN).