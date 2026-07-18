Curso gratuito de empreendedorismo em Paranaguá oferece formação completa

Segunda turma do Projeto Mega inclui aulas presenciais e consultoria individual e tem impactado a vida de empreendedores do Paraná e de Santa Catarina

Curso será na Biblioteca Municipal Leôncio Correa | foto: Wilson Leandro / PMP

Começam no dia 3 de agosto, em Paranaguá, as aulas da segunda turma do Projeto MEGA 2026, Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas.

O curso, totalmente gratuito, será realizado na Biblioteca Municipal Leôncio Correa, com aulas presenciais a partir das 18h30 e oferece formação empreendedora, consultoria individual e a possibilidade de os participantes receberem capital semente de R$ 1.500 para investir no próprio negócio.

O Mega é uma iniciativa da organização social Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há mais de 20 anos transforma vidas por meio da qualificação profissional e da empregabilidade.

Voltado a jovens e adultos a partir de 18 anos, com negócio próprio ou ideia de empreendimento, o Mega oferece 32 horas de formação presencial, distribuídas ao longo de oito dias de aula, além de dois meses de consultoria individual após o encerramento do curso.

Os conteúdos abordam gestão, marketing, precificação, estruturação e formalização do negócio. Os três participantes com melhor desempenho e presença integral em cada turma recebem incentivo financeiro de R$ 1.500, destinado exclusivamente ao desenvolvimento do empreendimento.

Ao longo da formação, os alunos também recebem apostila, bloco de notas, caneta, camiseta, lanche e uma logomarca personalizada, sem nenhum custo, além de certificado de conclusão.

De acordo com Valquíria Crispim, coordenadora do Projeto Mega, o diferencial da capacitação está na combinação entre técnica e desenvolvimento humano. “O Mega atende tanto quem já empreende quanto quem sonha em começar. Além do conteúdo prático, o projeto trabalha autoestima, confiança e visão de futuro, fatores que fazem diferença na trajetória dos participantes”, afirma.

Após a inscrição, a equipe do projeto entra em contato com os selecionados para orientar sobre os próximos passos e confirmar a participação.

Faça sua inscrição no link abaixo:

https://forms.gle/GkXJwNvUGCE7rnxeA

Projeto Mega – Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas em Paranaguá

Data de início: 3/08 – Segunda-feira.

Horário: das 18h30 às 22h30.

Local: Biblioteca Municipal Leôncio Correa

Endereço: Rua Dr. Fontes – Junto à Semedi – Secretaria Municipal de Educação.

Dúvidas ou mais informações: (41) 99905-1757

Instagram: @?mega.gerar

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta