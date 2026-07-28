Deputado Anibelli Neto propõe criação de Diretoria de Paradesportos na Secretaria de Estado do Esporte

A proposta foi encaminhada ao secretário estadual do Esporte e ao chefe da Casa Civil e busca fortalecer as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência por meio do esporte e do lazer

Deputado no plenário da Assembleia Legislativa | foto: Divulgação

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento solicitando ao Governo do Estado estudos para a criação de uma Diretoria de Paradesportos na estrutura da Secretaria de Estado do Esporte (SEES). A proposta foi encaminhada ao secretário estadual do Esporte e ao chefe da Casa Civil e busca fortalecer as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência por meio do esporte e do lazer.

Segundo Anibelli Neto, a nova diretoria teria como missão democratizar o acesso ao esporte para pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, visual e com transtorno do espectro autista (TEA), promovendo desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. A estrutura também seria responsável por incentivar, organizar e desenvolver modalidades paralímpicas e esportes adaptados em todo o Paraná.

De acordo com o requerimento, a Diretoria de Paradesportos atuaria como uma área técnica especializada, responsável pelo planejamento e execução de políticas públicas em parceria com entidades representativas, organizações da sociedade civil e órgãos públicos estaduais e municipais. A proposta prevê ainda a formulação de programas e projetos voltados ao paradesporto, incluindo modalidades não paralímpicas, sempre com foco na inclusão, no enfrentamento ao capacitismo e na promoção da participação esportiva em todas as faixas etárias.

Outro objetivo destacado por Anibelli Neto é ampliar a identificação e o desenvolvimento de talentos paradesportivos, garantindo melhores condições para que atletas com deficiência tenham acesso à prática esportiva, infraestrutura adequada e oportunidades de crescimento, estruturando uma rede estadual de desenvolvimento do paradesporto, capaz de atender os municípios e fortalecer as políticas públicas locais.

No documento, o parlamentar sugere que a nova diretoria possa ser implantada a partir da transformação da atual Coordenadoria do Programa O Paraná Desporto que Queremos (OPQQ), tornando o Paraná um estado pioneiro no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao paradesporto.

“Com essa iniciativa, o Paraná dará um passo concreto e inovador na valorização das pessoas com deficiência, ampliando o acesso ao esporte, incentivando a descoberta de novos talentos e promovendo inclusão social por meio da atividade esportiva”, defende Anibelli Neto.