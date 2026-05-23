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Deputado Goura destaca 30 anos de atuação do Cosmo Marumbi

Redação

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Lei de iniciativa do deputado declarou o montanhismo como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná

Foto: Leonardo Andreiko

“O trabalho voluntário de homens e mulheres que dedicam seu tempo livre para salvar vidas, orientar frequentadores e garantir a preservação ambiental na Serra do Mar faz do Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo Marumbi) uma referência nacional e internacional que merece todas as nossas homenagens pelos seus 30 anos de atuação”, destacou o deputado estadual Goura (PDT).

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A declaração foi feita durante o lançamento do livro e do documentário Delírio Tropical – 30 anos do Cosmo Marumbi, realizado nesta terça-feira (19), no Centro de Eventos do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba, quando o deputado representou a da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Lei do Montanhismo

Goura lembrou que da aprovação da Lei Estadual 21.924/2024, de sua autoria, que declarou o montanhismo como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná, a partir do Projeto de Lei 744/2023, apresentado no dia 22 de setembro de 2023.

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“Aprovamos na Assembleia Legislativa do Paraná a lei que reconhece o montanhismo como patrimônio imaterial do nosso estado, uma conquista histórica que coincide com os 30 anos do Parque Estadual do Marumbi e os 40 anos de tombamento da Serra do Mar”, disse.

Goura disse que o trabalho histórico realizado pelo Cosmo, com sua atuação técnica e humana, deve receber cada vez mais apoio e recursos institucionais. “Diante da atual crise climática precisamos direcionar todas as forças para dar suporte a todos que atuam na preservação ambiental.”

Apoio à ciência

O deputado lembrou que a atuação do Cosmo também se destaca ao apoiar o papel essencial da ciência, principalmente, diante dos eventos extremos causados pela emergência climática.

“Nossa recente articulação com o Cosmo resultou na instalação de uma estação meteorológica do Simepar no alto do Marumbi, e em breve haverá uma nova instalação no Pico Paraná para gerar dados essenciais à Defesa Civil no enfrentamento da crise climática”, destacou o deputado Goura.

Presenças

O lançamento do livro e documentário “Delírio Tropical – 30 anos do COSMO Marumbi” contou com a presença de diversos integrantes do Cosmo, de fundadores aos atuais voluntários, dos apoiadores e patrocinadores, além de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

“Agradeço o apoio do deputado Goura ao Cosmo, uma parceria fundamental que valoriza a nossa história de 30 anos e fortalece o trabalho de preservação no Marumbi”, disse Barbara Nogueira, coordenadora-geral do Cosmo.

Para Maurício Savi, biólogo, montanhista e um dos fundadores do Cosmo, a parceria histórica do mandato do deputado Goura é muito importante na atuação do grupo.

“O Goura é parceiro histórico do Cosmo e a atuação do mandato reforça uma caminhada que já vem de longe na defesa da Serra do Mar, justamente agora que completamos 30 anos”, destacou Savi.

O deputado agradeceu e retribuiu os elogios ao Cosmo Marumbi e saudou os ‘cosmonautas’: “Parabenizo a todos por essa notável conquista técnica e humana, reforçando que o mandato e a Assembleia Legislativa do Paraná estão à disposição para colaborar de forma contínua com a segurança e a ecologia da nossa Serra do Mar”, disse ele.

Confira as fotos do evento:

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