Deputado Goura lança pré-candidatura e comemora 10 anos de luta política

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Evento contou com a presença do pré-candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho, do ex-governador Roberto Requião, entre outros pré-candidatos, dirigentes partidários, parlamentares e militantes

Foto: Divulgação

O deputado estadual Goura lançou oficialmente sua pré-candidatura à reeleição na noite da quinta-feira (2), em Curitiba, em um encontro que reuniu apoiadores, lideranças políticas e representantes de diferentes partidos do campo progressista.

O ato também celebrou os dez anos de atuação parlamentar do deputado, sendo dois como vereador da capital e oito na Assembleia Legislativa do Paraná.

Realizado no Na Feira Bar, o evento contou com a presença do pré-candidato ao Governo do Paraná, Requião Filho (PDT), do ex-governador Roberto Requião (PDT), pré-candidato à Câmara Federal, além de pré-candidatos, dirigentes partidários, parlamentares e militantes do PDT, PT, PCdoB, PSB, PV e de outras forças políticas.

Em uma década de atuação parlamentar, Goura aprovou 109 leis estaduais. O mandato concentra sua atuação na defesa do meio ambiente, da mobilidade urbana sustentável, da justiça social e na fiscalização de concessões públicas e privatizações que afetam o patrimônio público e os serviços essenciais.

O encontro reuniu diferentes trajetórias e reafirmou o compromisso de seguir construindo políticas públicas voltadas à sustentabilidade, aos direitos sociais e ao fortalecimento da democracia.

“A noite estava linda. Gratidão a todas e todos pela presença. Vamos juntos escrever mais um capítulo dessa história. Go!”, disse Goura.