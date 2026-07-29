Deputado Goura percorre Litoral e discute demandas de Antonina, Morretes, Matinhos e Guaratuba

Durante quatro dias, o deputado estadual esteve com comunidades, instituições e lideranças locais para discutir os principais desafios do Litoral

Reunião na Associação de Moradores do Rio Sagrado | fotos: Leonardo Andreiko / Divulgação

Pesca artesanal, comunidades tradicionais, gestão de resíduos, preservação ambiental, cultura, educação, mobilidade e infraestrutura pautaram as agendas do deputado estadual Goura (PDT) em Antonina, Morretes, Matinhos e Guaratuba feitas entre terça (21) e sexta-feira (24).

“Ao longo desses quatro dias, foram diversas reuniões com lideranças comunitárias, universidades, escolas, entidades sociais e organizações ambientais para acompanhar projetos, discutir demandas e definir encaminhamentos”, contou Goura.

As conversas foram pautadas por temas centrais da atuação do mandato no Litoral do Paraná, marcada pela aprovação de leis estaduais, destinação de emendas parlamentares, fiscalização e articulação institucional realizadas desde o início do primeiro mandato do deputado, em 2019.

MORRETES

Rio Sagrado

A primeira agenda aconteceu em Morretes, na terça-feira (21), com representantes da Associação de Moradores do Rio Sagrado (Amorisa), da Colipa (Comissão do Litoral Paranaense de Agroecologia) e da Associação Comunitária Candonga.

Durante a reunião, os moradores relataram como principal problema o descarte irregular de resíduos na região e reclamaram da falta de sinalização viária e equipamentos de segurança na estrada do Rio Sagrado, além da manutenção precária de pontes e acessos.

Os moradores alertaram para a necessidade de reforma, ampliação e modernização do sistema comunitário de abastecimento de água, construído há 23 anos, que atualmente é insuficiente para atender cerca de 3 mil moradores da Bacia do Rio Sagrado e outros 500 residentes na localidade de Mundo Novo do Saquarema.

Também entraram na pauta a transição agroecológica, compostagem, fortalecimento das cozinhas comunitárias, processamento e comercialização da produção local, prevenção às queimadas, regulamentação do Turismo de Base Comunitária. Destaque para as iniciativas da Defesa Civil sobre prevenção de emergências climáticas.

Goura assinou a Carta da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) como referência para o debate eleitoral de 2026 apresentada pela Jaqueline M. Oliveira da Articulacao Paranaense de Agroecologia (Apra). Também participaram da reunião a presidente da Amorisa Evelin Nodari, o vereador Luciano Cardoso, Rene Medewar, Adriana Ap. de Oliveira, Carlos Lechinski, Cláudia Fontoura, Marilena Frazão, Milton dos Santos, Patricia Mello, Rodrigo Justiniano e Teresa dos Santos.

Candonga

A moradora Bárbara da Silva, da Associação do Candonga, apresentou ainda demandas relacionadas à regularização da entidade e ao funcionamento da cozinha comunitária local.

Parteiras

Ainda em Morretes, a agenda reuniu parteiras Raquel de Souza e Adriana Serrato, representantes da Associação Baobá, que pediram apoio para a regularização da entidade e defesa dos saberes ancestrais da medicina comunitária e parteria tradicional.

Amamtanal

Na sede da Amamtanal

À tarde, o deputado se reuniu com os representantes da Associação de Moradores da América de Baixo, América de Cima, Marumbi, Fartura e Pantanal (Amamtanal), onde foram apresentados o projeto pedagógico da Terra Escola que funciona no local com gestão de Samara Tanaka e Danilo Oliveira Vaz.

O deputado também conheceu o projeto comunitário “Escutando o Rio Marumbi”, desenvolvido pela Terra Escola em parceria com escolas rurais do município. A iniciativa busca preservar memórias da comunidade por meio da construção de um avatar digital do rio.

ANTONINA

Ainda na noite de terça-feira (21), o deputado Goura se reuniu, no Hotel Camboa Antonina, com a deputada federal Carol Dartora (PT) para uma conversa com moradores locais sobra a atuação dos parlamentares no litoral e fazer uma prestação de contas dos recursos de emendas destinados aos municípios.

De volta a Antonina, na quarta-feira (22), uma das principais atividades envolveu a situação do Colégio Estadual Hiram Rolim Lamas, localizado na Vila da Copel, no Bairro Alto.

A vice-diretora Rita de Cássia Carneiro apresentou as condições da estrutura física da escola, a necessidade de um novo terreno e as consequências do esvaziamento da Vila da Copel para a segurança da comunidade escolar. Uma comissão de mães entregou um abaixo-assinado cobrando providências.

“Essa situação de abandono da Vila da Copel aqui no bairro Alto, em Antonina, é absurda. Uma infraestrutura como essa deixada à mercê do vandalismo e do abandono é um descaso total com a sociedade. Isso foi feito com o dinheiro de uma empresa pública que foi privatizada e deixou esse passivo patrimonial e social”, alertou Gora.

Também foi definido o encaminhamento de requerimento à Secretaria de Estado da Educação e ao Governo do Estado para avaliação da cessão ou aquisição de nova área para o colégio e solução para a Vila da Copel.

Colégio Estadual necessita de nova área

Portinho

Representantes da Associação dos Moradores dos Bairros da Graciosa de Cima, Graciosa de Baixo e do Portinho e da (Associação das Escolas de Samba Blocos Folclóricos e Carnavalescos de Antonina (AESBA) conversaram com o deputado Goura sobre as demandas das entidades e as necessidades da comunidade local.

“É muito importante o apoio do deputado para a nossa entidade, que não atua só no carnaval, nós trabalhamos o ano inteiro ajudando a comunidade”, destacou Elise Nilce Correa, presidente da AESBA.

Filarmônica Antoninense

Uma das pautas mais emotivas foi a visita a sede da Filarmônica Antoninense, que tem origem como banda em 1868 e é um patrimônio cultural de Antonina e do Paraná.

“Todo nosso apoio à Filarmônica. O trabalho de formação artística e social é inestimável. Sempre que possível vamos apoiar e trabalhar que os apoios institucionais se ampliem”, declarou Goura.

O maestro Mario Boni de Carvalho apresentou demandas para manutenção do acervo histórico da Filarmônica Antoninense e da necessidade de recursos para a reforma e ampliação das instalações da entidade.

“Somos mais de 200 alunos e 40 professores que fazem um trabalho excepcional na formação de mais de 6 mil músicos que acabam atuando profissionalmente desde sua fundação como filarmônica em 1975”, detalhou Mario.

A Filarmônica Antoninense é recordista de títulos no Estado do Paraná, sendo 27 vezes Campeã Paranaense e 3 vezes Campeã Brasileira de Bandas Civis em sua categoria.

Patronato do Idoso

Goura conheceu, na sequência o Patronato do Idoso de Antonina (PIA), uma entidade gerida por uma diretoria voluntária atuante ligada ao terceiro setor e oferece convivência, lazer, inclusão social e atividades educacionais.

A diretora Pauliane Pachole apresentou as atividades de lazer e acolhimento e atendimento à população idosa que o PIA oferece em Antonina. “Somos muito gratos ao apoio do deputado e sabemos que podemos contar sempre com ele”, disse ela.

MATINHOS

A agenda começou na UFPR Litoral, na manhã de quinta-feira (23), em reunião com a diretora-geral Vanessa Marion Andreoli para tratar de temas como os projetos de extensão da universidade nas ilhas do litoral Paranaense, o transporte intermunicipal que permita a mobilidade para os estudantes de todos os sete municípios acessarem o campus da UFPR Litoral, além da moradia estudantil e problemas de infraestrutura.

Com cerca de 80% dos alunos oriundos do próprio Litoral, a universidade apresentou os principais gargalos do campus, entre eles a renovação do termo de cessão do terreno com o Governo do Estado e a doação de uma área municipal para a construção do Restaurante Universitário.

Na sequência, o professor Luiz Fernando de Carli Lautert, o Luizão, conversou sobre a Lei Estadual da Pesca Artesanal e também confirmou a criação do Núcleo de Apoio à Pesca Artesanal (NAP) como projeto com apoio da Fundação Araucária e UFPR Litoral. Depois, Luizão acompanhou o deputado na conversa com o presidente da Associação dos Pescadores Artesanais de Matinhos.

Pescadores

A pauta da pesca prosseguiu com a Associação dos Pescadores Artesanais de Matinhos. O presidente Lopes dos Santos, o Sapo, falou da Lei Municipal Lei nº 2.770/2026, que reconhece pescadores artesanais como patrimônio imaterial de Matinhos.

“A gente gostaria que o deputado considerasse incluir os pescadores artesanais como patrimônio cultural também na Lei da Pesca Artesanal (Lei Estadual nº 22.378/2025). Assim não só a atividade é reconhecida, mas também quem faz a pesca artesanal seria reconhecido”, reivindicou sapo, que prontamente será encaminhada pelo deputado Goura.

Revitalização

Também foi debatida a proposta do professor Luizão para que a área que os pescadores artesanais de Matinhos ocupam na faixa de areia entre o Mercado de Peixes e o rio Matinhos passe por uma revitalização e obras para melhorar a infraestrutura para a atividade pesqueira e outras para criação de espaços de convivência e lazer para a comunidade e turistas.

“Vamos colocar o mandato à disposição para que esse projeto ganhe vida e saia do plano das intenções e se torne uma realidade. Podemos ajudar na articulação institucional para que todos os órgãos estaduais, municipais e federais se engajem nessa ideia que trará inúmeros benefícios para toda a sociedade que mora e frequenta Matinhos”, afirmou Goura.

Parque do Tabuleiro

No bairro Tabuleiro, Goura se encontrou com a pesquisadora Deise Campos e Eliza Beatriz Souza apresentaram demandas relacionadas ao saneamento básico e à infraestrutura na região localizada no limite com o Parque Municipal do Tabuleiro.

Parque do Tabuleiro, em Matinhos

GUARATUBA

Em Guaratuba, na sexta-feira (24), a agenda reuniu comunidades que enfrentam problemas relacionados à infraestrutura, transporte, serviços públicos e atividades tradicionais.

Na Comunidade do Cabaraquara, o deputado foi recebido no Café na Varanda, espaço de turismo de base comunitária que preserva a tradição caiçara com café caseiro, hospitalidade e integração com a natureza, que é feito pela líder comunitária Rosi, Rosimeire do Rosário, presidente da Associação de Moradores.

Também participaram da conversa Nereu dos Santos, Elvisley José Rocha Ferreira, o Belém, e Maurício Mariucci, integrantes da Associação Guaratubana de Maricultores (Aguamar).

Entre as reivindicações dos moradores estão a poda de árvores próximas à rede elétrica, melhorias na ponte local e o retorno das linhas de ônibus da Viação Graciosa ao Cabaraquara. “É fundamental termos transporte coletivo, nem todos têm como se deslocar e a falta do ônibus prejudica muita gente”, contou Rosi.

A comunidade também informou que marcou reunião para discutir o Protocolo de Consulta Prévia, previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os impactos da Ponte de Guaratuba.

Abandonados do ferry-boat

Na área do atracadouro em que operavam os ferry-boats, Goura se reuniu com Marilda Aparecida da Silva e outros ambulantes que denunciaram problemas relacionados à estrutura do Ferry-boat, administrado pelo DER-PR. Segundo a comunidade, equipamentos como banheiros públicos, base de apoio e trapiche flutuante permanecem sem utilização.

“Além de terem perdido a fonte de renda, essas pessoas enfrentam descaso no atendimento de reivindicações simples que poderiam minimizar os problemas”, alertou Marilda. “Essa área em frente ao atracadouro poderia ser permitido estacionar, assim o comércio que sobrou aqui poderia ter clientela.”

Parque do Boguaçu

Reunião com Célia Cristina Lima Rocha e equipe do IAT em Guaratuba

Ainda na sexta-feira (24), o deputado Goura fez uma vistoria técnica no Parque Estadual do Boguaçu, em Guaratuba, acompanhado por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT). “Viemos ver e avaliar os impactos da expansão urbana sobre áreas protegidas e levantar informações para orientar ações de fiscalização”, disse.

Goura confirmou que há uma maior pressão de ocupação irregular sobre os 978,48 hectares da unidade inseridos no perímetro urbano, onde avançam processos ocupação e supressão de vegetação.

Criado em 1998 para proteger mais de 6 mil hectares de Mata Atlântica, incluindo manguezais e restingas, o parque está em fase de estruturação de sua gestão, com a implantação do Conselho Gestor e o planejamento do Plano de Manejo.

Praia de Caieiras

O encerramento das agendas aconteceu na Praia das Caieiras, quando Goura se encontrou com o presidente da Associação dos Pescadores Artesanais de Caieiras (APAC), Antônio Celso Duarte Filho, conhecido na comunidade local pelo apelido de Zeca.

Ele apresentou diversas reivindicações que vão desde o apoio institucional à associação como apoio dos governos estadual e federal à pesca artesanal. “Precisamos de mais apoio. Somos os guardiões da Caieiras, sem nós isso já teria sido destruído e a comunidade tradicional expulsa daqui”, alertou Zeca.

Seu Janjão

Um dos momentos mais simbólicos da passagem pelo Litoral aconteceu em Caieiras, onde Goura visitou João James de Oliveira Alves, o Seu Janjão, primeiro comandante da travessia do ferry-boat da Baía de Guaratuba.

Aos 91 anos, Janjão foi homenageado pelo deputado no mapa da Baía de Guaratuba produzido pelo mandato. “O Seu Janjão está lá no nosso mapa da baía em reconhecimento à trajetória de quem ajudou a construir a história da ligação entre as comunidades de Guaratuba”, destacou Goura.

Goura na Praia de Caieiras (Guaratuba), tendo ao fundo a baía e a Praia Mansa de Caiobá (Matinhos)

Fonte: Assessoria Parlamentar