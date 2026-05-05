Deputados do Paraná destacam Desenrola Brasil 2.0 do Governo Lula e defendem ampliação do crédito

Líder da Oposição na Assembleia, Arilson Chiorato (PT), afirma que programa de renegociação de dívidas pode reduzir inadimplência e estimular a economia

O programa Desenrola Brasil 2.0, lançado pelo Governo Lula (PT) para ampliar a renegociação de dívidas, foi destaque no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta terça-feira (5). Deputados da Bancada de Oposição avaliaram que a medida pode facilitar o acesso ao crédito, reduzir o endividamento das famílias e gerar impacto direto na economia.

A nova etapa do programa é voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas, com foco em quem possui restrições no crédito. O Desenrola Brasil 2.0 permite parcelamentos com juros reduzidos, a partir de 1,9% ao mês, e autoriza o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A iniciativa busca reduzir a inadimplência e ampliar o acesso ao crédito.

Fotos: Valdir Amaral / Alep

Para o Líder da Oposição na Alep e presidente do PT-PR, o deputado Arilson Chiorato, o principal impacto está na redução do custo do crédito e na retomada da capacidade de consumo das famílias. “O juro alto é um dos principais problemas hoje da economia brasileira. O Desenrola garante crédito acessível para que as pessoas consigam sair da dívida”, disse.

Renegociação de dívidas e impacto no consumo

O programa amplia o alcance de iniciativas anteriores e atende pessoas com débitos de menor valor, muitas delas com restrição em cadastros de crédito. A expectativa é que consumidores voltem a acessar financiamentos e serviços, com reflexos diretos no comércio.

O deputado Arilson afirmou que o alcance vai além da reorganização financeira individual. “É um alívio financeiro, mas também emocional para as pessoas que podem agora renegociar sua dívida”, declarou. O Líder da Oposição também relacionou o Desenrola a outras políticas públicas implementadas pelo presidente Lula: “É um governo que cuida das pessoas, que coloca quem mais precisa como prioridade”.

Parlamentares destacam alcance social

A deputada Luciana Rafagnin (PT) afirmou que o programa cria condições para que famílias reorganizem a vida financeira. Segundo ela, a possibilidade de renegociação de dívidas de até R$ 15 mil amplia o alcance social da medida.

“Isso com certeza vai contribuir muito para que as pessoas que hoje não estão conseguindo estar com o nome limpo, poder limpar seu nome e poder ter uma vida um pouco mais digna”, disse.

Luciana também destacou a continuidade da política pública. “É mais uma ação do presidente Lula que vem beneficiar as famílias brasileiras”, afirmou.

O deputado Renato Freitas (PT) ressaltou o impacto econômico da medida, especialmente em regiões com menor acesso ao crédito. “Agora vão acessar crédito em taxa de juros reduzida e vão conseguir limpar o seu nome e consumir os produtos de primeira necessidade”, disse.

“Isso vai aquecer o consumo e fomentar a economia do nosso país”, acrescentou.

Indicadores econômicos e agenda em debate

O deputado Arilson também citou indicadores econômicos. Dados do IBGE apontam que a taxa de desemprego no Brasil varia entre 5,8% e 6,1% nos primeiros meses de 2026, enquanto a inflação oficial (IPCA) fechou 2025 em 4,26%.

“A inflação está sob controle no Brasil. O desemprego está na casa de 5%”, afirmou.

O Líder da Oposição ainda abordou propostas em debate, como a mudança na jornada de trabalho para o modelo 5 x 2 e a tarifa zero no transporte coletivo. “Colocar o pobre no orçamento é a maior demonstração de respeito”, declarou.

Ao final, o deputado Arilson defendeu apoio às políticas públicas voltadas à inclusão econômica e à ampliação da renda. Essas medidas são fundamentais para sustentar o crescimento e reduzir desigualdades, de acordo com o Líder da Oposição na Alep.

📌Entenda o Desenrola Brasil 2.0

O programa amplia a renegociação de dívidas e o acesso ao crédito.

→ Quem pode participar?

Pessoas com dívidas em atraso, especialmente quem ganha até 5 salários mínimos.

→ Desenrola Famílias

Dívidas de cartão, cheque especial e crédito pessoal

Descontos de até 90%

Juros menores

Possibilidade de usar o FGTS

→ Desenrola Rural

Para agricultores familiares

Prazo de renegociação até dezembro de 2026

→ Desenrola Empresas

Para micro e pequenas empresas

Melhores condições de crédito (Pronampe e ProCred)

→ Desenrola Fies

Renegociação de dívidas estudantis

Descontos e parcelamento facilitado

→ Prazo