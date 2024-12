DNIT informa liberação da BR-277 na Serra da Boa Esperança

Foto: DNIT/PR

A Superintendência Regional do Paraná do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/PR) informa que o tráfego na BR-277 foi liberado, na tarde desta quinta-feira (12), nos dois sentidos.

O trecho da Serra da Esperança estava interrompido por deslizamentos gerados pelas chuvas que caíram na região de Guarapuava, no Centro-Sul do Estado. Os pontos críticos estão sinalizados por cones, mas permitem o trânsito ainda que com redução de velocidade e a terceira faixa indisponível em alguns intervalos.

O fim da interdição ocorre após desmonte hidráulico – com utilização de caminhão pipa e auxílio do Corpo de Bombeiros – para retirar o material que estava sob risco de deslizamento, limpeza da pista e testes das equipes de trabalho para verificar as condições de segurança nos pontos em que a sustentação do pavimento poderia estar afetada.

A liberação do tráfego ocorre inicialmente com acompanhamento pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e deve permitir que os caminhões que não podiam trafegar pelos desvios por Inácio Martins – e estavam aguardando em postos de gasolina – possam seguir viagem. Equipes do DNIT e da empresa responsável pela manutenção da rodovia monitoram as condições da sustentação da pista e encostas para segurança do trânsito.

Interdição na BR-376 no Contorno Norte de Maringá

O DNIT/PR também informa que a BR-376, no Contorno Norte de Maringá/PR, encontra-se interditado no sentido decrescente (de Sarandi para Paranavaí) desde as 18h desta quinta-feira (07/11/2024).

O bloqueio está localizado entre os quilômetros 10 e 17 da rodovia. A interdição foi necessária devido a danos no asfalto causados pela chuva intensa que atinge a região.

Não há previsão de liberação da via, pois a avaliação e os reparos só poderão ser executados após a chuva.

O segmento possui contrato ativo de Manutenção e Conservação com a empresa Differencial Engenharia, no âmbito do contrato 568/2024 e já está mobilizada para ajudar na sinalização e providências de urgência.

O DNIT/PR orienta os motoristas a buscarem rotas alternativas e redobrarem a atenção ao trafegar na região devido às condições climáticas adversas.

Para quem for seguir pela BR-376, poderá atravessar pela Avenida Colombo.

Atualizações sobre a situação serão divulgadas assim que disponíveis.