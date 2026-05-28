DNIT vai construir três passarelas na Rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu

Publicidade

“O que está sendo feito pelo DNIT e pela Itaipu é uma ótima iniciativa e exemplo que deve ser seguido para outras rodovias estaduais e federais que cruzam os espaços adensados das cidades”, comenta Zeca Dirceu

Foto: Ascom/Deputado Zeca Dirceu

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício de Oliveira Galvão, confirmou nesta quinta-feira (28) à deputada Gleisi Hoffmann (PT) e ao deputado Zeca Dirceu da construção de três passarelas na Rodovia das Cataratas – principal acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Publicidade

“O DNIT vai trabalhar junto com o Itaipu, com o governo federal, para viabilizar toda a sinalização turística nessa região, para fomentar e ajudar um destino tão importante e tão visitado no nosso país”, disse Gleisi.

“As pessoas que moram no entorno das rodovias precisam cruzá-las para acessar o comércio, equipamentos públicos e outros serviços mais próximos, mas estão impedidas porque a construção das rodovias não previu as passarelas de acesso”, disse Zeca Dirceu ao destacar que o DNIT vai viabilizar os recursos e os projetos já estão prontos, elaborados pela Itaipu Binacional.

BR-277

Zeca Dirceu apontou que as demandas das comunidades chegaram à vereadora Yasmin Hachem (PT) que levantou a mesma dificuldade dos moradores e pessoas que pretendem acessar o entorno da BR-277. “A rodovia cruza mais de 600 quilômetros e muitos municípios. Mas ela também divide comunidades, separa os bairros e prejudica os acessos. As obras e as reformas ao longo da BR estão mudando completamente a vida das famílias e a rotina das comunidades”, apontou Yasmin.

“São as pessoas que vivem e precisam circular junto e diante da rodovia. A maioria dos trechos está fechado. Não tem como as famílias passarem para trabalhar, estudar, pegar ônibus”, completou Yasmin.

A vereadora sublinhou que a falta de passarelas para transpor as rodovias traz risco real à segurança das comunidades e dos moradores do entorno. “E isso tende a acontecer em outros municípios do Paraná se essa discussão não avançar como está sendo feito agora. Precisamos garantir a segurança para quem vive em suas margens”, reiterou Yasmin.

Segurança

No caso da Avenida das Cataratas, segundo o Itaipu Parquetec, a via é utilizada diariamente por mais de 28 mil pessoas.”Além das passarelas, avançamos sobre melhorias na Perimetral Leste, sinalização turística e qualificação dos acessos estratégicos da cidade”, disse Yuri Benites, responsável pela área de turismo no parque tecnológico.

“O que está sendo feito pelo DNIT e pela Itaipu é uma ótima iniciativa e exemplo que deve ser seguido para outras rodovias estaduais e federais que cruzam os espaços adensados das cidades. Famílias, trabalhadores e comunidades inteiras não podem continuar isolados por entradas fechadas e pela falta de travessias adequadas e seguras”, destacou Zeca Dirceu.