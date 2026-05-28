Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

DNIT vai construir três passarelas na Rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu

Redação

Publicidade

“O que está sendo feito pelo DNIT e pela Itaipu é uma ótima iniciativa e exemplo que deve ser seguido para outras rodovias estaduais e federais que cruzam os espaços adensados das cidades”, comenta Zeca Dirceu

Foto: Ascom/Deputado Zeca Dirceu

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício de Oliveira Galvão, confirmou nesta quinta-feira (28) à deputada Gleisi Hoffmann (PT) e ao deputado Zeca Dirceu da construção de três passarelas na Rodovia das Cataratas – principal acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

Publicidade

“O DNIT vai trabalhar junto com o Itaipu, com o governo federal, para viabilizar toda a sinalização turística nessa região, para fomentar e ajudar um destino tão importante e tão visitado no nosso país”, disse Gleisi.

“As pessoas que moram no entorno das rodovias precisam cruzá-las para acessar o comércio, equipamentos públicos e outros serviços mais próximos, mas estão impedidas porque a construção das rodovias não previu as passarelas de acesso”, disse Zeca Dirceu ao destacar que o DNIT vai viabilizar os recursos e os projetos já estão prontos, elaborados pela Itaipu Binacional.

BR-277

Pontal Arraiá Caiçara 2026 desk

Zeca Dirceu apontou que as demandas das comunidades chegaram à vereadora Yasmin Hachem (PT) que levantou a mesma dificuldade dos moradores e pessoas que pretendem acessar o entorno da BR-277. “A rodovia cruza mais de 600 quilômetros e muitos municípios. Mas ela também divide comunidades, separa os bairros e prejudica os acessos. As obras e as reformas ao longo da BR estão mudando completamente a vida das famílias e a rotina das comunidades”, apontou Yasmin.

Pontal Arraiá Caiçara 2026 mob

“São as pessoas que vivem e precisam circular junto e diante da rodovia. A maioria dos trechos está fechado. Não tem como as famílias passarem para trabalhar, estudar, pegar ônibus”, completou Yasmin.

A vereadora sublinhou que a falta de passarelas para transpor as rodovias traz risco real à segurança das comunidades e dos moradores do entorno. “E isso tende a acontecer em outros municípios do Paraná se essa discussão não avançar como está sendo feito agora. Precisamos garantir a segurança para quem vive em suas margens”, reiterou Yasmin.

Segurança

No caso da Avenida das Cataratas, segundo o Itaipu Parquetec, a via é utilizada diariamente por mais de 28 mil pessoas.”Além das passarelas, avançamos sobre melhorias na Perimetral Leste, sinalização turística e qualificação dos acessos estratégicos da cidade”, disse Yuri Benites, responsável pela área de turismo no parque tecnológico.

“O que está sendo feito pelo DNIT e pela Itaipu é uma ótima iniciativa e exemplo que deve ser seguido para outras rodovias estaduais e federais que cruzam os espaços adensados das cidades. Famílias, trabalhadores e comunidades inteiras não podem continuar isolados por entradas fechadas e pela falta de travessias adequadas e seguras”, destacou Zeca Dirceu.

Redação
Leia também
Chamada

Pescadores e aquicultores do Litoral recebem assistência técnica da Itaipu

Paraná

Itaipu e Embratur lançam edital para apoiar soluções inovadoras no turismo

Brasil

Lula anuncia R$ 130 bilhões em distribuição de energia e reforça ampliação do Luz para Todos

Paraná

Itaipu anuncia mais R$ 7,5 milhões para cooperativas de catadores no Paraná

Brasil

Paranaenses já economizaram R$ 113,63 milhões com gratuidade do curso teórico para CNH

Chamada

Núcleos formados pela Itaipu lançam caderno com boas práticas na alimentação escolar, três delas do Litoral do Paraná