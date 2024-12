Dois homens são mortos e casa é incendiada no Morro do Cristo

Foto: QAP Litoral Notícias / Reprodução

Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam um chamado de homicídio e incêndio em residência na Travessa Frei Belino, no sopé do morro Brejatuba, conhecido como “Morro do Cristo”, em Guaratuba.

Um corpo de homem estava caído na rua com marca de golpes de arma branca, em frente à casa em chamas. Após controlar o fogo, os bombeiros encontraram no lado de fora do imível, o corpo de outro homem, também com marcas de ferimentos de arma branca.

A Polícia Científica analisou o local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Paranaguá. A Polícia Civil investiga o caso.

Foto: Rádio Ilha do Mel / Reprodução

Com fotos e informações da Rádio Ilha do Mel e QAP Litoral Notícias