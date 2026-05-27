Duplicação da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste avança com viaduto e marginais

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Obra de R$ 274,5 milhões vai duplicar em concreto trecho de 14,28 km da rodovia, construir duas pontes e viaduto, além de pavimentar novas vias marginais

Foto: Divulgação/DER

As obras da duplicação em concreto da PR-412 entre Matinhos e Praia de Leste, localidade de Pontal do Paraná chegaram a mais de 14% de execução. O investimento é de R$ 274.,5 milhões para atender um trecho de 14,28 quilômetros. O investimento é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

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As obras ganharam novo ritmo com o fim da temporada. A grande novidade deste mês foi a interdição do entroncamento entre a rodovia e a Avenida Curitiba para iniciar os serviços de construção do novo viaduto no local, substituindo a rotatória existente. Já foram iniciadas as perfurações para cravar as estacas dos fundamentos da estrutura e a demolição do pavimento existente.

Ao longo do trecho os serviços permanecem avançando na implantação das novas vias marginais. Está sendo realizada a terraplenagem para adequar a plataforma existente e aterrar os segmentos em que não havia pista prévia, e também implantado o novo sistema de drenagem de águas. Isso inclui substituir os bueiros antigos por novos dispositivos, como canaletas, caixas coletoras, valetas, sarjetas, entre outros, prevenindo o acúmulo de águas sobre as novas pistas, além do rebaixamento de lençol freático, lidando com os corpos d’água locais.

Também estão em andamento os primeiros serviços de pavimentação das marginais, com regularização do subleito e mesmo substituição de material, e execução de sub-base em bica corrida. Os trechos ainda receberão base de brita graduada, seguida por capa de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ). As vias marginais terão sentido único, com estacionamentos, uma calçada para pedestres e ciclovia bidirecional cada uma.

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CONCRETO – O planejamento da obra é desviar o tráfego de veículos para as vias marginais conforme estas forem sendo liberadas, permitindo o início dos trabalhos nas pistas do eixo central da rodovia.

Elas terão suas plataformas alargadas para ambos os lados, ficando com duas faixas de tráfego em cada sentido, e o pavimento existente será demolido, dando lugar ao pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura. Uma barreira de concreto New Jersey vai separar as pistas duplicadas, enquanto canteiros com grama vão separar o eixo central das marginais, exceto por agulhas de entrada e saída.

A obra prevê ainda novas pontes sobre o Canal de Matinhos e sobre o Rio Balneário, iluminação rodoviária, nova sinalização horizontal e vertical, e dispositivos de segurança viária, como defensas metálicas, tachas e tachões refletivos, semi-pórticos, entre outras melhorias. A previsão é de concluir a nova rodovia em março de 2028.