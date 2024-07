Ekoa Park promove agenda turística com experiência cultural indígena

Foto: Albori Ribeiro / Ekoa Park

A Grande Reserva da Mata Atlântica do Paraná, projeto que reúne Paraná, Santa Catarina e São Paulo, promove nos dias 27 e 28 atividades especiais voltadas ao turismo. Os dois dias contemplam práticas que aliam o turismo à cultura indígena Guarani. São passeios que remontam a história da antiguidade, culinária, contemplação da natureza e também conhecimentos sobre ervas medicinais.

A imersão é com base no tema “Ancestralidade: Cultura Indígena no Ekôa com Ju Kerexu”, conduzida pela cacique da Tekoa Takuaty. Juliana Kerexu é nascida na Terra Indígena Ilha da Cotinga, em Paranaguá, professora da língua Guarani Mbya, poetisa e ativista indígena.

As atividades acontecem no Ekôa Park, atrativo integrante da Grande Reserva da Mata Atlântica, em Morretes. O parque, considerado um paraíso ecológico voltado ao turismo de natureza, faz parte de uma série de atrativos que estão listados na Rede de Portais, um grupo composto atualmente por mais de 700 pessoas que apoiam a iniciativa.

A Grande Reserva Mata Atlântica é uma iniciativa voluntária que reúne diversos atores – públicos, privados, não governamentais e da academia – que, juntos, promovem ações de desenvolvimento regional com foco no turismo de natureza. São cerca de 3 milhões de hectares de ambientes naturais conservados, localizado entre os três estados.

PROGRAMAÇÃO – No sábado (27), às 14h, acontece a oficina “Cultura Guarani e Artesanato Indígena”, na qual os participantes vão conhecer a rica história e origem do Guarani, explorando suas narrativas orais e seus mitos de criação. Uma das atividades é a imersão nas técnicas e tradições do artesanato indígena, em os participantes aprendem a criar cestos e fazer trabalho em madeira e adornos, utilizando materiais e métodos tradicionais.

Já às 16h haverá apresentação do coral indígena no restaurante do parque, com músicas tradicionais cantadas em línguas nativas, que transmitem histórias, rituais e conhecimentos ancestrais. Para os amantes da natureza noturna, entre às 19h e 22h, acontece a experiência “Leitura do Céu”, a partir de conhecimentos ancestrais. O objetivo é aprender a identificar constelações e estrelas importantes, entendendo seus significados culturais e a conexão com a natureza. As inscrições para essa atividade específica da Leitura do Céu podem ser feitas AQUI.

Foto: Albori Ribeiro Ekoa Park

No domingo (28), às 10h30, acontece a oficina “Ervas Medicinais Indígenas” na Trilha do Peabiru, na qual os participantes aprendem a identificar ervas medicinais nativas, suas propriedades curativas e métodos de preparo sustentável. Às 14h, no restaurante do parque, haverá uma oficina culinária indígena.

O foco gastronômico é o xipa, um pão frito não fermentado, de origem Guarani. Os participantes aprenderão a preparar duas versões da especialidade: uma com farinha de milho e outra com farinha de trigo. O alimento foi importante para os Guaranis na Guerra do Paraguai.

Encerrando a programação do final de semana, às 16h, o coral indígena se apresenta mais uma vez no Oka Gastronomia, restaurante do Ekôa Park.

As vagas são limitadas. O evento está sendo divulgado pelo Governo do Paraná, mas é pago. Os ingressos custam R$ 75 a meia entrada e R$ 120 a inteira, e R$ 150 a Leitura do Céu. Podem ser adquiridos no site ekoapark.com.br/bilheteria

Turismo com imersão pela cultura indígena Guarani

Local: Ekôa Park – Estrada da Graciosa, Km 18,5 – São João da Graciosa/Morretes

Data: 27 (sábado)

Horário: 14h às 15h30

Atividade: Oficina “Cultura Guarani e Artesanato Indígena”

Horário: 16h às 16h45

Atividade: Apresentação do coral indígena

Horário: 19h às 22h

Atividade: Experiência “Leitura do Céu”

Data: 28 (domingo)

Horário: 10h30 às 12h

Atividade: Oficina “Ervas Medicinais Indígenas”

Horário: 14h às 15h30

Atividade: Oficina culinária indígena

Horário: 16h às 16h45

Atividade: Apresentação do coral indígena