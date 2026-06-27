Em nove dias, Secretaria Regional retirou mais de 104 toneladas de entulho na Ilha dos Valadares

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Anteriormente eram retiradas cerca de 60 toneladas de entulhos por mês; atualmente, são cerca de 100 toneladas por semana

Fotos: Serval / PMP

A Secretaria Regional da Ilha dos Valadares intensifica o trabalho de retirada de entulhos em todos os bairros da ilha. A operação conta com caminhões, pá carregadeira e equipes de servidores, que atuam diariamente para manter os espaços públicos limpos e evitar o acúmulo de materiais descartados irregularmente.

Segundo o responsável pela coleta de entulhos, Edinaldo dos Santos, a colaboração da população é fundamental para garantir a eficiência do serviço e o cumprimento do cronograma de atendimento. “É preciso que os moradores entendam que nós não retiramos cascalhos e resto de materiais de construção. Os materiais classificados como volumosos são sofás, colchões, móveis velhos, armários, eletrodomésticos inutilizados, restos de podas, como galhos, folhas e troncos de árvores. Na verdade, os troncos de árvores também têm que ser cortados, desde que não sejam muito grandes, pois dificultam o carregamento no caminhão. Peço que sejam cortados de forma uniforme, em tamanho que seja possível colocar no caminhão”, explica Santos.

Ele também orienta que os moradores façam a solicitação do serviço diretamente à Secretaria Regional antes de colocar os materiais para coleta. “Peço aos moradores que colaborem conosco. Caso tenham entulhos, que entrem em contato com a Secretaria Regional, façam a solicitação para que possamos realizar a retirada, respeitando o cronograma. Quando essa solicitação é feita, entraremos em contato avisando o solicitante sobre a retirada”, destaca o responsável pela coleta.

O atendimento acontece de forma contínua e rotativa, abrangendo toda a Ilha dos Valadares. “Estamos atendendo toda a Ilha dos Valadares de forma rotativa. Iniciamos pelo antigo ponto da Balsa, no bairro Vila Bela e seguimos até o bairro Sete de Setembro, contornando toda a Ilha e seus bairros. Com isso, não estamos deixando espaço para que os entulhos se acumulem”, explica.

O volume de materiais recolhidos demonstra o aumento da eficiência da operação. De acordo com Ednaldo, anteriormente eram retiradas cerca de 60 toneladas de entulhos por mês. Atualmente, a equipe tem alcançado aproximadamente 100 toneladas por semana.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio