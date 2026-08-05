Empreendedores iniciam ciclo de formação voltado à criação e gestão de negócios

Seminário marca o início de oito encontros voltados à qualificação de empreendedores e futuros empresários, em parceria entre a Prefeitura de Paranaguá e a Gerar

Fotos: Wilson Leandro / PMP

Empreendedores, trabalhadores e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio participaram, na noite de segunda-feira, dia 3, no auditório da Biblioteca Municipal Leôncio Correia, da aula inaugural da segunda turma do Seminário de Oportunidades – Projeto MEGA. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Paranaguá, em parceria com a Gerar, organização da sociedade civil voltada à qualificação profissional gratuita.

Ao longo de oito encontros, os participantes terão acesso a conteúdos sobre empreendedorismo, planejamento, gestão e desenvolvimento de negócios. O objetivo é ampliar o acesso à capacitação e oferecer ferramentas para quem pretende empreender ou fortalecer uma atividade já existente.

O diretor da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), Álvaro Campelo, destacou que o curso integra as ações desenvolvidas para estimular o empreendedorismo local.

“É uma capacitação totalmente gratuita, construída em parceria com a Gerar e diversas secretarias municipais. O curso oferece orientação para quem deseja iniciar um negócio e também para quem busca aprimorar a gestão da própria empresa. Além disso, os participantes que se destacarem poderão receber capital-semente para investir em seus projetos”, afirma.

Segundo Campelo, esta é a segunda turma realizada em 2026 e uma nova edição já está prevista para setembro.

Representando a Gerar, Valquíria Crispim ressaltou que a qualificação pode fazer diferença na trajetória de quem deseja empreender.

“Empreender exige dedicação, mas também conhecimento. Reservar esse tempo para aprender pode transformar a forma de conduzir um negócio e ajudar cada participante a enfrentar os desafios com mais preparo.”

O palestrante Roberto Stelmacki Junior, responsável pela condução do projeto, explicou que o programa foi estruturado para unir conteúdo prático e acompanhamento técnico.

“Mais importante do que o capital-semente é o conhecimento adquirido durante o curso. Os participantes terão aulas, atividades práticas e consultorias que contribuem para transformar ideias em negócios mais preparados para o mercado.”

Durante o seminário, também foi informado que os participantes concorrem a três bolsas de capital-semente, no valor de R$ 1.500 cada, destinadas ao desenvolvimento dos projetos apresentados ao longo da capacitação.

Promovido em parceria entre a Prefeitura de Paranaguá e a Gerar, o Projeto MEGA oferece capacitação gratuita voltada ao empreendedorismo. A previsão é que uma terceira turma seja aberta em setembro, com inscrições divulgadas pelos canais oficiais da administração municipal.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins