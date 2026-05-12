Empresa portuária tem mais de 40 vagas de emprego abertas em Paranaguá 

Rocha realiza Mutirão de Vagas nesta quinta-feira (14), com possibilidade de contratação imediata

Candidatos devem comparecer ao Espaço do Trabalhador da Rocha portando currículo e documentos de identificação | foto: Rocha/Divulgação

A Rocha Terminais Portuários e Logística está com 40 vagas de emprego abertas em Paranaguá. As oportunidades abrangem diferentes funções operacionais e administrativas, todas em regime CLT, com salário compatível com a função e benefícios.

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Os interessados devem comparecer ao Espaço do Colaborador da Rocha em Paranaguá, localizado na Rua Manoel Corrêa, s/n, ao lado da Clínica São Paulo. A partir das 8h, será realizada a distribuição de senhas para atendimento. Os candidatos devem portar currículo impresso e documento oficial com foto.

É necessário comprovar experiência profissional para vagas de técnicos e de analistas. Para as demais áreas, não é um pré-requisito mas pode ser um diferencial. Os profissionais selecionados receberão treinamento técnico para o desempenho das atividades. Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades contemplam diferentes cargos e níveis de escolaridade – do ensino fundamental ao técnico e superior, para funções nas áreas operacional, administrativa, manutenção, tecnologia e jurídica. Entre os cargos disponíveis estão analista de manutenção, analista de planejamento de importação, analista fiscal, analista jurídico, assistente de operações portuárias, assistente de TI, auxiliar administrativo, auxiliar de edificações, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo SESMT, técnico em Segurança do Trabalho, eletricista, encarregado de operações, operador de equipamentos, operador de guindaste, assistente de manutenção, auxiliar de operações e mecânico.



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Sobre a Rocha Terminais Portuários e Logística

A Rocha Terminais Portuários e Logística tem 162 anos e atua no setor de logística portuária e retro portuária, com destaque para serviços de movimentação e armazenagem de granéis sólidos e líquidos, importação e exportação, produtos siderúrgicos, celulose, cargas gerais conteinerizadas e big bags, e cargas de projeto.

Com unidades de negócios nos portos de Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC), Rio Grande (RS) e Santana (AP), presença no Porto de Itaqui (MA) e participações societárias nas empresas investidas Cattalini, FullPort e COPI, a companhia também presta serviços complementares com foco em soluções logísticas integradas, como planejamento de operações e desembaraço aduaneiro.