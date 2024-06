Empresa tem programa de trainee com remuneração de R$ 8 mil

A Armac, maior locadora de máquinas e equipamentos do país – “com forte atuação em Paranaguá”, segundo a empresa – está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee (termo inglês para estagiário), que oferece remuneração de RS 8.000,00. O interesse é por profissionais com formação superior concluída ou prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024, sem restrição de cursos.

Os interessados devem possuir disponibilidade para atuar presencialmente a partir de outubro de 2024 em qualquer região do país, conforme a necessidade da empresa.

Os selecionados passarão por uma série de ações de desenvolvimento, como uma trilha de workshops focada na imersão tanto no dia a dia da empresa quanto no desenvolvimento pessoal e profissional, um programa de desenvolvimento de competências técnicas e pessoais, promovendo autoconhecimento e trabalho em equipe, entre outras ações.

Além de remuneração, os trainees contarão com benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, auxílio-mobilidade, seguro de vida, TotalPass, universidade corporativa (plataforma com diversos cursos), convênio com faculdades, entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa de Trainee Armac 2024 vão até 14/07/2024.