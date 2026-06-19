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Empresários do turismo e podem participar de mais duas feiras junto ao Viaje Paraná

Redação

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O Festival Rota 01, do segmento de turismo sobre rodas, acontece em Ponta Grossa, em 4 e 5 de julho. outra oportunidade de mostrar atrativos e serviços será a 28ª Feira de Turismo AVIRRP 2026, dias 21 e 22 de agosto em Ribeirão Preto

Foto: Viaje Paraná

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O Viaje Paraná, vinculado à secretaria estadual do Turismo, está com seleção aberta para a participação de empresários e representantes do setor em duas feiras nos meses de julho e agosto. Os eventos acontecem em Ponta Grossa (04 e 05/07) e Ribeirão Preto (SP), em 21 e 22/08.

O primeiro evento é do segmento do turismo sobre rodas, o Festival Rota 01, que reúne motos, música, gastronomia e exposição, uma grande oportunidade de mostrar o potencial do turismo paranaense. O Festival comemora a primeira viagem de moto da América do Sul, em 1923. As inscrições para expor produtos e serviços no estande do Viaje Paraná devem ser feitas até 23 de junho neste link. Acesse também o chamamento público.

O segundo é a 28ª Feira de Turismo AVIRRP 2026, que promove conexões entre profissionais do turismo em nível nacional e internacional, com oportunidades comerciais, apresentação de destinos e atualização sobre as tendências do mercado. As inscrições para participar do estande seguem até 28 de junho e podem ser feitas neste link. O chamamento público está disponível aqui.

FESTIVAL ROTA 01 – O evento representa um marco importante para o Paraná, em comemoração à Rota 01, que possui um trajeto de 400 km (ida e volta), com início em Ponta Grossa (Campos Gerais) e seguindo até Antonina (Litoral). Nesse percurso, os viajantes passam por atrativos que incluem turismo de natureza e restaurantes com culinária típica paranaense. 

Fazem parte desse roteiro atrativos nas cidades de Ponta Grossa, Palmeira, Balsa Nova (São Luiz do Purunã), Campo Largo, Curitiba, Pinhais, Piraquara, Morretes, Antonina e também na Serra do Mar, que possui o maior remanescente preservado de Mata Atlântica do Brasil, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade.

“A Rota 01 foi criada antes da estrada mais famosa do mundo, a Rota 66, localizada nos Estados Unidos. Eventos do turismo sobre rodas, como este, são fundamentais para atrair turistas de todo o Brasil e até mesmo do Exterior, justamente por essa particularidade do nosso Estado”, disse o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapua Cortes.

O trajeto paranaense ficou conhecido em 1923 como o primeiro passeio de mototurismo do Brasil. A Rota 66, localizada nos Estados Unidos, foi instituída em 1926 e tornou-se mundialmente conhecida nos anos 50 e 60, ao unir o sentimento de liberdade idealizado pelos jovens americanos que em suas motos Harley Davidson e Indian aventuraram-se em busca das praias do Pacífico.

O evento acontece no Sesc Estação Saudade, em Ponta Grossa, nos dias 04 e 05 de julho, e tem entrada gratuita.

Foto: Viaje Paraná

AVIRRP 2026 – Este é o segundo ano em que o Viaje Paraná apresenta o turismo do Estado na feira que reúne, nesta edição, mais de 300 marcas do turismo nacional e internacional e cerca de 60 coexpositores já confirmados com a expectativa de atingir mais de 5,7 mil visitantes em dois dias.

“É um espaço importante para expor nossos produtos e serviços e, para os coexpositores, uma forte rede de networking e geração de negócios. É um ambiente ideal para conectar agentes de viagens, operadoras, fornecedores e destinos”, destaca Irapuan Cortes.

O evento será no Hotel Tryp by Wyndhan e no Taiwan Centro de Eventos, em Ribeirão Preto (SP), em 21 e 22 de agosto, com Feira de Negócios, palestras e treinamentos.

Redação
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