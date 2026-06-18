Enio Verri e Arilson Chiorato vão coordenar campanha de Lula no Paraná

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Coordenação informa que a meta é ampliar votos do presidente, eleger Gleisi senadora e aumentar bancadas federais e estaduais

Verri e Chiorato | foto: Divulgação

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Dois nomes estão definidos para a campanha do presidente Lula no Paraná. Os coordenadores da campanha no estado serão o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, e o presidente do PT-PR, deputado estadual Arilson Chiorato, “Além de da votação presidencial, os porta-vozes de Lula no Paraná têm a missão de ampliar a votação e a representação de deputados estaduais e federais. Outra tarefa é eleger Gleisi Hoffmann como senadora, sendo ela uma indicação pessoal de Lula”, informou o PT.

A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) também já anunciou que irá apoiar a candidatura a governador do deputado estadual Requião Filho (PDT). A campanha política começa oficialmente em 16 de agosto.

A dupla Arilson Chiorato e Enio Verri anunciam que que entram em campo com uma estratégia bem definida. “De um lado, enfrentar ideologicamente o campo bolsonarista, a extrema-direita e o lava jatismo; do outro, destacar as ações e realizações do governo Lula nos municípios paranaenses. A ideia é mostrar que Lula tem priorizado o estado com investimentos sociais, em obras, independente do governo do estado.

Liderança no estado e trazendo grandes resultados econômicos e sociais ao país, o diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, é o outro escolhido para a coordenação da campanha de Lula. A indicação de Enio se deve ao fato de ele ter bom trânsito entre os prefeitos e ter feito muitas entregas e investimentos nos municípios paranaenses.

Presidente do PT e atual presidente da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), o deputado Arilson ganhou confiança e respeito de Lula desde o período da detenção de Lula em Curitiba. Ele organizou o partido e enfrentou as tentativas de acabar com a sigla no estado e no Brasil. Posteriormente, coordenou a campanha de Lula em 2022 no Paraná.

Uma das tarefas de Enio Verri, por sua vez, é mostrar que a reeleição de Lula vai ampliar o desenvolvimento do estado e estreitar ainda mais as políticas entre o Paraná e o Governo Federal. “Nos últimos quatro anos, o presidente Lula tem investido muito em nosso estado, em nossas cidades. São muitos programas que levam casa, luz mais barata, investimentos sociais, universidades e saúde. Essas são realizações que queremos fazer chegar ao eleitorado com o compromisso de ampliar em um próximo governo Lula”, direciona Enio Verri.

Na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o líderArilson denúncia as privatizações, bate de frente com o “ratismo e o bolsonarismo e também com o lava jatismo” representado na figura do ex-juiz Sergio Moro. “A campanha de Lula no Paraná passa pela defesa da soberania nacional e também pela autonomia do estado. A gente vai mostrar ao eleitorado paranaense que defender as empresas do estado, a agricultura, a educação de qualidade, os investimentos em segurança e saúde e moradia é que fazem de fato um patriota de verdade e um paranaense. O Brasil, nem o Paraná estão à venda”, pontua Arilson.

De acordo com o calendário eleitoral, a partir do dia 16 de agosto está oficialmente liberada a campanha nas ruas e na internet (incluindo sites e redes sociais). Caminhadas e debates passam a ditar o ritmo da disputa. O início do horário gratuito na TV e rádio está previsto para 28 de agosto.