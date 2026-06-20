Entrega dos kits da 4ª Corrida do Porto segue até as 18h deste sábado
Nesta edição, além das provas de 5 e 10 quilômetros, haverá a inédita Meia Maratona, com percurso de 21 quilômetros
Grande parte dos 4 mil atletas inscritos na 4ª Corrida do Porto e na 1ª Meia Maratona já retirou seus kits entre quinta-feira (18) e sexta-feira (19). A entrega continua neste sábado (20), das 10h às 18h, no Palácio Taguaré, sede administrativa da Portos do Paraná, localizada na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 161.
Nesta edição, além das provas de 5 e 10 quilômetros, haverá a inédita Meia Maratona, com percurso de 21 quilômetros. Todas as categorias passarão pela faixa portuária. Os atletas da Meia Maratona também percorrerão algumas ruas do Centro Histórico de Paranaguá.
As amigas Letícia Costa e Evelise Ribeiro estiveram entre as primeiras participantes a chegar ao Palácio Taguaré, na tarde desta sexta-feira, para retirar os kits, inclusive de algumas colegas da empresa onde trabalham. Moradoras de Paranaguá, elas participarão da prova de 5 quilômetros.
Para Evelise Ribeiro, que já participou de outras duas edições da Corrida do Porto, a prova é uma oportunidade para a comunidade conhecer como é o porto por dentro. “Às vezes a pessoa trabalha com o porto, mas nunca entrou na área do porto. Então, para quem nunca viveu isso, vai ser uma experiência muito legal”, pontuou.
A visão de Evelise é compartilhada por Letícia, que participa da Corrida do Porto pela primeira vez. “Muita gente tem curiosidade de conhecer o porto. Às vezes não conhece, não sabe como funciona, então vai ter uma visão diferente”, afirmou.
“Que tudo dê certo e que todos os atletas façam a melhor prova possível”, completou Evelise.
Leonardo Damião dos Santos, de 61 anos, também retirou seu kit no início da tarde desta sexta-feira (19). Ele vai percorrer os cinco quilômetros e disse estar emocionado por participar do evento pela primeira vez.
“Era um sonho participar da Corrida do Porto. Meu pai era militar da Marinha, então eu sempre tive essa afinidade com os navios e com o porto. Agora estou estreitando ainda mais essa relação e vou aproveitar cada momento da prova. Parabéns à Portos do Paraná pela iniciativa”, declarou.
Já o atleta Jessé Barbosa Pedro, de 42 anos, vai correr a Meia Maratona. Ele, que já participou de diversas competições de longa distância, incluindo o Ironman, disputará a Corrida do Porto pela primeira vez. “A expectativa é grande. Como é uma corrida boa, sem muita altimetria, acredito que tenho condições de bater meu recorde pessoal (RP) e terminar a prova abaixo de 1h40. E vai ser a primeira experiência de correr no local onde trabalhei um dia”, destacou.
Camiseta pode ser personalizada
Cada kit é composto por camiseta, viseira, pochete, um par de meias, brindes dos patrocinadores e o número de identificação que deverá ser utilizado no dia da prova.
Durante a retirada, cada participante poderá personalizar gratuitamente a camiseta com o próprio nome.
Para retirar o kit, os atletas deverão apresentar o comprovante de inscrição (digital ou impresso) e um documento oficial com foto (RG ou CNH). Caso a retirada seja feita por terceiros, será necessário apresentar autorização específica assinada pelo participante.
A prova
A largada da Meia Maratona está marcada para as 6h30. Já as largadas das provas de 5 e 10 quilômetros acontecerão às 7h.
O pórtico de largada estará instalado na Avenida Portuária, enquanto a chegada ocorrerá na Avenida Ayrton Senna da Silva, em frente ao Palácio Taguaré.
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Entrega dos kits da 4ª Corrida do Porto em Paranaguá
Data: 20 de junho (sábado)
Local: Palácio Taguaré – Avenida Ayrton Senna da Silva, 161
Horário: das 10h às 18h
Fonte: GCom Portos do Paraná