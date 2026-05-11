Escola do Mar inicia aulas nesta terça-feira com curso de bolos e tortas

Projeto reúne estudantes da rede estadual e moradores da comunidade em formação profissional gratuita voltada à qualificação e geração de renda no Litoral do Paraná

Foto: Arnaldo Neto/AEN

A Escola do Mar inicia nesta terça-feira (12) a sua primeira turma de qualificação profissional na Ilha das Cobras, em Paranaguá. A formação gratuita em preparo de bolos e tortas reúne 20 participantes entre estudantes da rede estadual e moradores da comunidade, marcando o início do projeto voltado à capacitação profissional e ampliação de oportunidades no Litoral do Paraná.

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Realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), o Senac e o Instituto Água e Terra (IAT), o curso terá carga horária de 36 horas, com aulas previstas até 9 de junho.

De acordo com o secretário de Educação, Roni Miranda, a iniciativa fortalece a educação profissional e amplia oportunidades para estudantes e trabalhadores da região. “A Escola do Mar representa uma oportunidade importante de qualificação profissional e geração de renda para a comunidade do Litoral. É um projeto que aproxima a educação das necessidades reais das pessoas e cria novas perspectivas para estudantes e trabalhadores”, afirma.

O curso aborda desde os fundamentos da preparação de bolos e tortas, incluindo tipos de massas, recheios e coberturas, até técnicas de confeitaria, montagem e decoração. Os participantes também aprenderão sobre preparo de caldas e glacês, além de técnicas avançadas com uso de bicos de confeitar e fornos para garantir melhor textura e apresentação dos produtos.

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A formação também contempla conteúdos sobre higiene e segurança alimentar, boas práticas de manipulação e armazenamento, organização de materiais e utilização correta de equipamentos e utensílios. Além disso, os alunos terão noções de gestão, custos e precificação, qualidade no atendimento e atividades práticas voltadas à preparação de bolos e tortas.

A primeira turma reúne estudantes da rede estadual e moradores da comunidade, formando um ambiente de aprendizado coletivo e troca de experiências entre diferentes faixas etárias e trajetórias profissionais.

“Ficou uma turma bem heterogênea. Teremos alunos da nossa rede escolar, de 16, 17, 18 anos que participarão do curso, como teremos pessoas também da comunidade, de 40, 50, até 60 anos dentro desse processo. Eles terão toda essa oportunidade de formação que será dada e proporcionada”, afirma o chefe do Departamento de Educação Profissional da Seed-PR, Anderson Muniz Canizella.

Segundo ele, a proposta da Escola do Mar é oferecer uma formação inicial voltada ao mercado de trabalho e ampliar o acesso à qualificação profissional na região. “O curso vai ser destinado justamente à qualificação desses nossos alunos para que eles possam se preparar para o mercado de trabalho”, destaca Anderson.

Foto: Seed

Entre os participantes da primeira turma está Cristielle da Silva Rodrigues, que já trabalha com a produção e venda de bolos, tortas e salgados e vê na formação uma oportunidade de ampliar conhecimentos e aplicar novas técnicas no próprio negócio.

“Como eu já trabalho nessa área, eu decidi fazer para ter um aprendizado maior. Aprender novas receitas, novas técnicas. Acho que será muito bom e muito importante, assim um passa para o outro o que já sabe, o que já aprendeu. E aprender coisas novas, isso que é mais importante”, afirma.

Além da formação em bolos e tortas, Seed e Senac já discutem a ampliação da oferta de novos cursos ligados à área de gastronomia, incluindo capacitações em cozinha brasileira e técnicas básicas de cozinha. A expectativa é que novas turmas sejam abertas nos próximos meses, ampliando as oportunidades de formação profissional na região litorânea do Estado.

ESCOLA DO MAR – Concebida para unir teoria e prática, a Escola do Mar foi estruturada dentro do Parque Estadual Ilha das Cobras para proporcionar aprendizado em contato direto com a realidade do território. O espaço conta com cozinha pedagógica, salas de aula, auditório e ambientes equipados para atividades práticas.

Para a estruturação da unidade, a Secretaria de Estado da Educação investiu R$ 160 mil em mobiliário, utensílios, equipamentos e apoio logístico com embarcações, enquanto o Fundepar destinou mais R$ 183 mil para aquisição de móveis e equipamentos das salas e do auditório.

O projeto soma cerca de R$ 10 milhões em investimentos da Seed-PR, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Sanepar e Copel. As melhorias incluem modernização das edificações, adequações elétricas, saneamento, implantação de jardins filtrantes, ampliação da rede elétrica, energia solar e gerador de respaldo, garantindo infraestrutura sustentável e de baixo impacto ambiental para alunos e visitantes.

Voltada à qualificação profissional e ao desenvolvimento do turismo sustentável, a Escola do Mar busca integrar educação, setor público e mercado de trabalho. A proposta é fortalecer a formação nas Ciências do Mar, valorizando a cultura caiçara e capacitando moradores da Baía de Paranaguá, especialmente aqueles que já atuam em restaurantes, pousadas e atividades ligadas ao turismo e à economia local.