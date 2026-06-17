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Escolas públicas de Paranaguá recebem o projeto Bibi Cricri – Bichos e Crianças – 2ª Edição

Redação

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Apresentações de espetáculo teatral acontecem em dois dias em três escolas municipais

Foto: Divulgação

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Entre os dias 29 de junho e 1º de julho de 2026, o projeto “Bibi Cricri – Bichos e Crianças – 2ª Edição” chega a três escolas municipais de Paranaguá com uma programação gratuita voltada ao público infantil. Ao todo, serão realizadas quatro apresentações, conduzidas pela atriz, escritora e coordenadora geral Ligia Ferreira, com produção de Flávio Araújo, da FCNA Produções, promovendo experiências que unem teatro, literatura e imaginação no ambiente escolar.

As apresentações acontecem nas seguintes datas e locais:

29/06/2026 – 9h – E.M. Arminda de Souza Pereira.

29/06/2026 – 15h30 – E.M. Profa. Francisca Pessoa Mendes.

01/07/2026 – 9h – E.M. Edinéia Marize Marques Garcia.

01/07/2026 – 15h30 – E.M. Arminda de Souza Pereira.

Realizado desde 2018, “Bibi Cricri – Bichos e Crianças” é um espetáculo teatral na linguagem da contação de histórias, no qual são apresentadas narrativas sobre a amizade entre crianças e animais. De forma leve, divertida e participativa, a montagem desperta valores como empatia, cuidado e respeito, estabelecendo um diálogo horizontal com o público infantil e valorizando sua inteligência, imaginação e sensibilidade.

O espetáculo também destaca o livro como portal para grandes aventuras, incentivando, de maneira lúdica, o interesse pela leitura e pela escuta de histórias. Ao aproximar literatura e cena, a proposta convida crianças a embarcarem em um universo de afeto, fantasia e descobertas.

O projeto é uma realização da ViraVolta Cultural e do Ministério da Cultura/Governo Federal, por meio da Lei Rouanet e ainda encontra-se em fase de captação de recursos para a realização de mais 16 apresentações. Interessados podem entrar em contato através do e-mail: viravolta.cultural@gmail.com

Sinopse
Uma narradora conta ao público a incrível viagem que fez através de um livro. Nessa aventura, conheceu lindas histórias de amizade entre crianças e animais. Os espectadores descobrem a beleza da união entre a menina Cacá e Tatá, uma tartaruga; divertem-se com Dora e seu cachorro sapeca Nino; se encantam com a amizade entre o garoto Dudu e um pássaro; e embarcam nas peripécias de Tito e seu amigo coelho. 

Redação
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