Estado cria batalhões da PM em Matinhos e dos Bombeiros em Guaratuba

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O 35º Batalhão da Polícia Militar será responsável pelos municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná; Batalhão Marítimo terá atuação em todo o Litoral

O Governo do Paraná oficializou a criação de quatro novos batalhões das forças de segurança do Estado. Foram sancionados os decretos que instituem o 35º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Matinhos, o Batalhão Marítimo (BMar), em Guaratuba, e os 14º e 15º Batalhões do Corpo de Bombeiros Militar (BBM), em Toledo e Irati. As novas unidades ampliam a presença das corporações em regiões estratégicas e reforçam a capacidade operacional no atendimento à população.

A criação das novas unidades é um desdobramento da lei sancionada na última quarta-feira (24), que ampliou os cargos da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) com a criação de 180 novos cargos. A medida garantiu a estrutura de pessoal necessária para colocar em funcionamento os novos batalhões, fortalecendo a atuação das corporações em diferentes regiões do Paraná.

“Estamos levando a estrutura das nossas forças de segurança para regiões estratégicas do Paraná, aproximando ainda mais o atendimento da população. Esses novos batalhões ampliam a capacidade operacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, reduzem o tempo de resposta das ocorrências e fortalecem um trabalho que já faz do Paraná uma referência nacional em segurança pública”, afirmou o governador em exercício Darci Piana

NOVOS BATALHÕES – O 35º Batalhão da Polícia Militar terá sede em Matinhos e será responsável pelo policiamento ostensivo nos municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Com a reorganização, o 9º Batalhão da PM, sediado em Paranaguá, passa a concentrar sua atuação em Paranaguá, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba. A estrutura também mantém a Companhia Costeira, especializada no policiamento aquático em toda a faixa litorânea do Estado.

No Corpo de Bombeiros Militar, o novo Batalhão Marítimo terá sede em Guaratuba e atuação em todo o Litoral, sendo responsável por atividades de prevenção, buscas, salvamentos, atendimento pré-hospitalar e apoio à Defesa Civil em ambientes marítimos, costeiros, estuarinos, fluviais e insulares.

Também foram criados o 14.º Batalhão de Bombeiro Militar, sediado em Toledo, responsável pelo atendimento de 20 municípios da região Oeste, e o 15.º Batalhão de Bombeiro Militar, em Irati, que passa a atender 21 municípios das regiões Centro-Sul e Sul do Estado.