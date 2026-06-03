Estado inaugura nesta quarta-feira o Museu Satélite da Casa Alfredo Andersen em Paranaguá

A exposição de estreia é “Calderari: amar, além do mar”

Obra de Fernando Calderari / Reprodução

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) inaugura nesta quarta-feira (3), às 19h, o Museu Satélite do Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA) em Paranaguá. Esta é a quarta unidade do projeto de descentralização que leva acervos estaduais ao Interior do Paraná. A exposição de estreia é “Calderari: amar, além do mar”.

“A ocupação de novos espaços e ampliação do acesso aos acervos estaduais são baseadas no princípio fundamental da SEEC: descentralização”, afirma a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. “Os Museus Satélites são uma conquista, uma forma de fortalecer a presença das instituições culturais em diferentes regiões do Estado, tornando a arte e memória paranaense cada vez mais acessível”, acrescenta.

A mostra em Paranaguá reúne pinturas, gravuras e objetos de Fernando Calderari, nome do abstracionismo no Estado. A exposição destaca a sucessão artística paranaense: Calderari foi aluno de Theodoro De Bona, que foi discípulo de Alfredo Andersen.

Para Luiz Gustavo Vidal, diretor do MCAA, a extensão do acervo do museu em Paranaguá é muito simbólica. “Foi nesta cidade que Andersen desembarcou em 1892, onde fixou residência. Ele se apaixonou pela cidade praiana e o calor do Brasil, e hoje propagamos seu legado na arte e ensino. Devemos muito à Paranaguá, essa cidade histórica”, afirma.

Obra de Fernando Calderari / Reprodução

MUSEUS POR TODO O ESTADO – Somando-se às unidades que já foram inauguradas em Londrina, Pato Branco e Maringá, o projeto de descentralização cultural segue avançando em 2026. Ainda este ano, Ponta Grossa receberá uma extensão do Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA). Cascavel ganhará nova unidade do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC Paraná), enquanto Guarapuava e Tunas do Paraná contarão com sedes do Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR).

Essa expansão garante a presença dos museus estaduais em todas as macrorregiões histórico-culturais do Estado. Acompanhe o calendário de inaugurações AQUI.

Abertura Museu Satélite – Museu Casa Alfredo Andersen Paranaguá

Data: 03/06, quarta-feira

Horário: 19 horas

Local: Rua Conselheiro Sinimbú, 23 | Centro Histórico | Paranaguá

Entrada gratuita