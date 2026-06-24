Estado investe na requalificação do Litoral com a revitalização de quatro orlas marítimas

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De Matinhos a Paranaguá, projetos combinam infraestrutura, recuperação ambiental e valorização urbana em um dos maiores ciclos de investimentos costeiros da história recente do Estado

Matinhos | foto: Denis Ferreira Netto/Sedest

O Litoral paranaense protagoniza um dos mais amplos ciclos de transformação da história recente do Estado. Com obras concluídas, intervenções em andamento e novos projetos em fase de contratação e licitação, o Governo do Paraná avança em uma estratégia de requalificação costeira em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba e Paranaguá.

O pacote de ações para recuperação das orlas marítimas, coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), soma mais de R$ 500 milhões em investimentos. As iniciativas combinam recuperação ambiental, ampliação da infraestrutura urbana, valorização turística e medidas de adaptação às mudanças climáticas. Juntos, os projetos reposicionam o litoral como uma das principais frentes de desenvolvimento do Paraná.

“É um esforço da gestão Ratinho Junior para levar infraestrutura a todo o Litoral do Paraná, sempre com técnica, com diálogo, respeitando o meio ambiente. Um momento especial que toda a região vive, de transformação”, disse o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.

A principal referência recente desse processo está em Matinhos. Concluída no ano passado, a revitalização da orla transformou a paisagem urbana do município e se tornou um marco para a engenharia costeira brasileira. O investimento total do empreendimento alcançou R$ 471,7 milhões. O valor contempla não apenas o contrato principal da recuperação da orla, mas também acordos complementares de monitoramento ambiental, iluminação pública e supervisão técnica (gerenciamento).

A intervenção incluiu a ampliação da faixa de areia, novas estruturas de drenagem, urbanização, acessibilidade, ciclovias, áreas de lazer e equipamentos públicos. O projeto contempla ainda um programa permanente de monitoramento ambiental voltado à avaliação dos impactos da intervenção sobre os ecossistemas costeiros.

Com a entrega da obra, Matinhos passou a contar com uma infraestrutura considerada estratégica para enfrentar processos erosivos, qualificar o espaço urbano e fortalecer a atividade turística ao longo de todo o ano.

A segunda fase do projeto, ainda sem previsão de data, está tramitando internamente no IAT, e prevê a recuperação do trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Haverá, também, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

PONTAL DO PARANÁ – Enquanto Matinhos conclui o primeiro ciclo de transformação, Pontal do Paraná vive a fase mais intensa das obras de requalificação da orla. Os trabalhos de reestruturação do trecho de 3,66 quilômetros entre os balneários de Canoas e Monções, na região de Praia de Leste, alcançou 14,3% de execução. Essa é a etapa inicial da proposta, que une mobilidade, urbanização e preservação ambiental.

Até o momento, de acordo com o boletim técnico do IAT, órgão responsável pela obra em parceria com a prefeitura de Pontal do Paraná, já foram concluídos os serviços preliminares e demolições. Estão em execução intervenções de drenagem, terraplanagem e embasamento para pavimentação e calçadas. O investimento do Governo do Estado é de R$ 34,5 milhões, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027.

As intervenções na orla de Pontal do Paraná abrangem diversos balneários e incluem melhorias em infraestrutura urbana, drenagem, acessibilidade, paisagismo, ciclovias e áreas destinadas ao convívio público. O objetivo é promover uma integração mais equilibrada entre os espaços urbanos e a faixa costeira, ampliando a qualidade de vida da população e a atratividade turística do município. A obra segue o mesmo conceito adotado em outros projetos do litoral paranaense, conciliando desenvolvimento urbano, proteção ambiental e valorização dos espaços públicos.

GUARATUBA – Em Guaratuba, o Governo do Estado está na fase final da reorganização do edital para a contratação integrada da empresa/consórcio que vai revitalizar a orla do município. O regime de licitação prevê os serviços de arquitetura e engenharia, com elaboração dos projetos básico e executivo, até a execução da obra. O prazo estimado é de 24 meses a partir da assinatura da ordem de serviço.

O orçamento nesse formato de contratação é sigiloso, conforme determinação legal, divulgado somente após a confirmação do contrato. A intervenção em Guaratuba segue o modelo aplicado em Matinhos e inclui a modernização da Praia Central, Praia de Caieiras e Prainha, em um trecho de 4,7 quilômetros.

De acordo com os estudos técnicos que embasaram o projeto, haverá obras de engorda da faixa de areia de até 100 metros, melhorias nos sistemas de drenagem para mitigar efeitos de alagamentos e a construção de novos guias de corrente, espigões e headlands. O montante estimado é 1,1 milhão de m³ de areia na execução do alargamento, retirada de duas jazidas do próprio oceano. O maquinário usado será similar ao da Orla de Matinhos. Além disso, estão previstos a construção e recuperação de calçadas, pavimentos, ciclovias, pistas de caminhada, iluminação, paisagismo e acessibilidade.

O projeto prevê, ao todo, nove estruturas marítimas voltadas para a mitigação e controle de processos erosivos ao longo da orla, para aumentar a capacidade de vazão de água da chuva para o mar e melhorar a balneabilidade das praias. São cinco guias de corrente (dois na Praia Central e três na Prainha), dois espigões em Caieiras e dois headland (Praia Central e Prainha), com a implantação de 15.563 tetrápodes.

Já as obras de drenagem têm como objetivo facilitar o escoamento das águas acumuladas na cidade em direção ao mar e mitigar inundações e alagamentos na área urbana. Essas intervenções também buscam solucionar problemas de lançamentos indevidos de águas contaminadas no mar, que causam odores e prejudicam a balneabilidade.

Haverá readequação das estruturas de macrodrenagem e microdrenagem. Serão, ao todo, 1.740 metros de obras macrodrenagem e 3.384 metros de dispositivos de microdrenagem.

A revitalização urbanística se dará em uma área total de aproximadamente 92.400 m² e prevê 174 vagas de estacionamento, 37.827,95 m² de implantação de restinga, plantio de 165 unidades de árvores ornamentais, plantio de 119 unidades de espécies arbustivas e o plantio de 2.630 m² de grama santo agostinho.

Estão previstos também a construção e recuperação de calçadas, pavimentos, ciclovias, pistas de caminhada, iluminação, tampas em madeira, mobiliário urbano, paisagismo e acessibilidade.

PARANAGUÁ – Paranaguá também se prepara para iniciar uma nova etapa de revitalização. O IAT está na fase final da avaliação das propostas para a recuperação da Orla Histórica do município. A medida permite o avanço dos procedimentos necessários para contratação das obras, confirmando o total do valor a ser investido.

O projeto pretende recuperar e valorizar uma das áreas mais emblemáticas do patrimônio cultural paranaense, conciliando preservação histórica, qualificação urbana e fortalecimento do turismo. A intervenção deve ampliar a integração entre o centro histórico e a baía, reforçando a vocação cultural e turística da cidade mais antiga do Paraná.

O pacote de obras inclui melhorias na pavimentação, calçamento, iluminação pública, paisagismo, além de construção de novos trapiches, ciclovia, estacionamento público, centro gastronômico e a ampliação do Mercado Municipal, com a incorporação do Mercado do Peixe em sua estrutura.

Já os antigos trapiches existentes serão substituídos por novas estruturas flutuantes, que além de cumprirem uma função prática vão dar um aspecto mais bonito à região central da cidade. O entorno da estação náutica também será revitalizado para melhoria da acessibilidade e incorporação de elementos paisagísticos.

A ideia é criar um ambiente mais atrativo para receber turistas, especialmente aqueles que buscam por passeios de barco na região, com destaque para a Ilha do Mel.

A projeto prevê ainda a requalificação da passarela de pedestres que liga o centro histórico à Ilha dos Valadares, entregue no ano passado, que ganhará estruturas metálicas com iluminação em LED e novo paisagismo com plantas, tornando a travessia mais segura e agradável.

A Rua Benjamin Constant receberá um canteiro central com árvores e uma ciclofaixa ampliada, que será conecta de forma contínua até a Rua General Carneiro. Essa extensão visa estimular ainda mais o uso de meios de transporte não motorizados, contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável.

Ao longo da margem do Rio Itiberê está prevista a construção de uma passarela com acesso aos trapiches. Já o atual centro de gastronomia, localizado ao lado da Praça Rosa Andrade, passará por ampla reestruturação.

“São todas obras emblemáticas para o Litoral do Paraná. Paranaguá, por exemplo, precisava dessa repaginação para atrair mais turistas e melhorar a qualidade de vida de quem mora nessa cidade tão importante para o Paraná”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Sustentável.