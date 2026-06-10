Ex-secretário de Esportes Bilek rebate críticas e destaca investimentos históricos no esporte de Guaratuba

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Vereador faz um balanço do investimento no Esporte e aponta os problemas herdados da administração passada

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Foto: Reprodução

Em seu primeiro pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal, o vereador e ex-secretário de Esportes de Guaratuba, Fábio Bilek, rebateu de forma veemente as críticas do ex-prefeito Roberto Justus, que, em publicação nas redes sociais, afirmou que o município não investe no esporte. “A internet aceita muita coisa; na mão de um gestor que está mal intencionado, isso pode virar uma arma”, disse o vereador, sem citar o nome do antigo gestor. “Se você tem uma boa intenção, você fala a verdade, se você tem má intenção, você mente”.

Bilek apresentou um balanço detalhado de sua gestão de um ano e seis meses à frente da pasta, apontando o abandono de estruturas públicas herdadas de administrações anteriores e detalhando os avanços e recursos conquistados recentemente.

O cenário de abandono herdado

Bilek iniciou sua fala relembrando as condições precárias em que encontrou os espaços esportivos do município ao assumir o cargo em janeiro de 2025. Segundo o parlamentar, a falta de zelo anterior resultou no afastamento das famílias dos ginásios locais.

“Quando a gente recebeu da antiga gestão em 2025, no dia 2 de janeiro, os espaços públicos, o ginásio do Figueira estava arrombado, o ginásio José Richa não tinha telhado desde o mês de novembro, tava sem sete telhas desde novembro, o ginásio do Piçarras tinha sido feito a pintura no piso, mas ele era totalmente abandonado, com criação de pombos lá dentro, foi isso que eu peguei, foi isso que eu recebi.”

O vereador explicou que a negligência com a manutenção básica gerou prejuízos maiores aos cofres públicos. No caso do Ginásio José Richa, a falta de telhas por meses fez com que o piso de paviflex estourasse, exigindo uma substituição completa. “Por uma manutenção à vez de uma telha, você gera um prejuízo para a população muito grande”, lamentou.

Planejamento, novas modalidades e integração com a Saúde

Diante do que classificou como “caos”, a Secretaria de Esportes, em parceria com o restante da equipe do prefeito Maurício Lense, elaborou um planejamento para retomar e melhorar as atividades. Foram introduzidas aulas gratuitas de judô, zumba, dança, balé e também o atletismo – uma novidade na grade do município. Atualmente, ginásios como o Figueira e o Coroados estendem suas atividades com aulas até as 23h.

Outro ponto de destaque foi a integração com a Secretaria de Saúde, que tem gerado resultados práticos na qualidade de vida da população e economia para o SUS. “A gente tem em torno de 80 pessoas que estão saindo da fila da bariátrica fazendo exercício físico nos ginásios, principalmente no José Richa.

Defesa do erário e transporte para atletas

Ao responder às críticas sobre a suposta falta de apoio a equipes esportivas, Bilek foi categórico ao defender que o dinheiro público deve ser priorizado para projetos sociais, contra-turno escolar e terceira idade, e não para o custeio de equipes particulares.

“Todas as modalidades esportivas que são oficiais, dos jogos oficiais que fazem parte da grade curricular, têm ônibus, têm transporte para todos eles.”

O ex-secretário citou que, no último final de semana, cerca de 90 crianças e adolescentes foram transportados com ônibus locados pela secretaria para os Jogos da Juventude na Fazenda Rio Grande, e um número semelhante de alunos participará dos Jogos Escolares em Paranaguá. Além disso, anunciou que a prefeitura está licitando uniformes oficiais para todos os atletas representativos, desde crianças de 7 anos até a terceira idade. (No entanto), pura e simplesmente eu criar uma equipe e colocar o nome de Guaratuba, isso não quer dizer que eu faço parte da grade de Guaratuba. Você levar o nome da cidade, legal. Agora eu brigar que o erário público banque você para isso… Eu tive uma equipe com 100 atletas. Todos eles eram corredores e representavam o Guaratuba no Paraná inteiro e nem por isso eu bati na porta de vereador e mandei o prefeito me colocar um ônibus e levar todo mundo para cima e para baixo…”.

Recursos em caixa e modernização das quadras

Bilek ressaltou que, sob sua gestão, foram aprovadas leis fundamentais para o desenvolvimento do setor: a Lei Municipal de Esporte, o Conselho Municipal de Esporte e o Fundo Municipal de Esporte. Graças a esse arcabouço jurídico e à elaboração de projetos técnicos, o município conta hoje com recursos significativos e melhorias visíveis.

“No conselho do esporte, a gente tem mais ou menos hoje em torno de 1.300.000 reais já em caixa, já para ser gasto no esporte de Guaratuba. Hoje foi feitas a inauguração dos pisos modulares, 1.400 metros de pisos modulares foram colocados no ginásio do complexo esportivo e no ginásio do Piçarras.”

O ex-secretário também revelou que o projeto para a reforma completa do Ginásio José Richa já está tramitando no governo estadual, com expectativa de liberação de verba em até dois meses.

Economia em licitações e infraestrutura

Aproveitando o espaço, o vereador comparou a eficiência de gastos da atual gestão com a anterior, citando a compra de parquinhos infantis de emenda impositiva da Câmara. “Só para dar uma pincelada bem bem breve, que o tempo é curto, em 2023 a gestão anterior comprou os parquinhos. Eu fui lá e comprei os mesmos parquinhos 50% mais barato”.

Complementando a fala, o vereador Zaqueu Clarinda “Ratatui” (Avante) pediu um aparte e comentou que “no esporte nunca se investiu tanto, (e está) sendo levado a sério. Infelizmente, o que eles (a antiga gestão) têm que fazer é só criticar mesmo”.

No encerramento de seu discurso, Bilek reforçou seu compromisso com a verdade e com o trabalho técnico realizado na pasta.

“Dizer que não tá sendo investido é uma mentira. É só por isso que eu usei a palavra para dizer: Se for usar de mentira, não use do que eu tenho prerrogativa para dizer: ‘É mentira, foi investido no esporte sim’.

Assista:

Em contato com a Assessoria Parlamentar, o Correio do Litoral obteve um balanço da gestão. Leia:

​Relatório de Prestação de Contas: Avanços no Esporte Municipal

​Com foco no fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e transformação social, a gestão apresenta um balanço consolidado das principais conquistas, investimentos, melhorias estruturais e ampliação de projetos realizados no município.

​🏛️ 1. Marco Legal e Fortalecimento Institucional

​Criação da Lei Municipal nº 2103/25: Instituiu o Sistema Esportivo Municipal e a Política Municipal de Incentivo ao Esporte.

​Transparência e Continuidade: Implantação do Conselho Municipal do Esporte e Lazer e do Fundo Municipal do Esporte e Lazer, garantindo uma base sólida para a organização e a sustentabilidade das políticas públicas esportivas.

​💰 2. Atração de Recursos e Investimentos (Mais de R$ 1,3 milhão)

​O município garantiu um montante superior a R$ 1.300.000,00 por meio de repasses fundo a fundo e captação de projetos, destinados à infraestrutura e compra de materiais permanentes, distribuídos em:

​Aporte de R$ 500.000,00: Direcionado ao início imediato de obras de infraestrutura de base.

​Aporte de R$ 550.000,00: Em fase de planejamento técnico e estudos para modernização de complexos.

​Aporte de R$ 200.000,00: Destinado ao suporte estrutural e aquisição de materiais esportivos.

​🏗️ 3. Infraestrutura e Modernização dos Espaços

​Lazer Infantil: Instalação de novos parquinhos infantis, expandindo as opções de lazer e convivência para as crianças.

​Fase Final de Licitação:

​Substituição dos pisos atuais por pisos modulares no Ginásio de Piçarras e no Complexo Esportivo.

​Troca do gramado atual do Estádio Municipal por grama sintética de alta performance.

​Projetos em Análise pelo Conselho: Estudo técnico para a colocação de piso modulado nos ginásios dos bairros Figueira e Coroados, ou aplicação de grama sintética no campo do Complexo.

​Planejamento Futuro: Projeto em fase avançada de captação de recursos para a reforma integral do Ginásio José Richa.

​🏃‍♂️ 4. Turismo Esportivo e Eventos de Grande Porte

​Maratona Internacional do Paraná (Edição Ponte de Guaratuba): Apoio direto e co-realização de um dos maiores eventos esportivos do estado, consolidando o município no cenário nacional de corridas de rua e celebrando a infraestrutura local. O evento atrai milhares de atletas e impulsiona o turismo, o comércio e a hotelaria.

​Calendário de Eventos Relevantes: Consolidação de Guaratuba como polo de competições oficiais e festivais esportivos de grande relevância, promovendo a integração entre atletas locais e visitantes, além de incentivar a economia regional fora da alta temporada.

​👥 5. Alcance Social e Projetos Esportivos Gratuitos

​Atendimento à População: Atendimento atual de cerca de 3 mil moradores de Guaratuba em atividades esportivas e de lazer totalmente gratuitas e acessíveis.

​Escolinhas Esportivas no Contraturno: Com grande procura da comunidade, as escolinhas funcionam de forma descentralizada em diferentes regiões da cidade, atendendo crianças e jovens no período de contraturno escolar.

​Diversidade de Modalidades: Oferta semanal de aulas de futsal, handebol, karatê, jiu-jitsu, defesa pessoal feminina, voleibol, basquete, ballet, zumba, além de esportes adaptados voltados especificamente para a terceira idade.

​Inovação no Atletismo: Implantação inédita de aulas de atletismo no Complexo Esportivo, atendendo a faixa etária de 8 a 20 anos.

​🏥 6. Saúde, Lazer e Bem-Estar Integrado (Ambulatório de Cirurgia Bariátrica)

​Acompanhamento Multidisciplinar: Início das atividades do Ambulatório de Cirurgia Bariátrica, voltado ao atendimento de cerca de 80 pacientes que aguardavam na fila do SUS.

​Equipe de Suporte Completa: Os pacientes contam com suporte integral focado em qualidade de vida, composto por médicos, psicólogos, nutricionistas e professores de educação física.

​Foco na Saúde de Base: A proposta principal é promover o emagrecimento saudável e a prática de atividades com acompanhamento por até dois anos. A intervenção cirúrgica será indicada via Estado apenas em casos de extrema necessidade, priorizando o acolhimento, a orientação física e o suporte psicossocial em reuniões semanais no auditório do CRAS.

​👕 7. Inclusão e Valorização Histórica dos Atletas

​Uniformização Padronizada: Implementação de uma iniciativa inédita no município para fornecer uniformes oficiais padrão para todas as categorias esportivas atendidas pela secretaria, abrangendo desde as divisões de base (Sub-7) até os grupos de idosos.

​Avanços viabilizados através do trabalho técnico da equipe de gestão com o apoio do Prefeito Maurício Lense.

Fontes: Vídeo: Câmara Municipal de Guaratuba / Relatório: Assessoria Parlamentar