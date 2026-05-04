Expedição do Conhecimento chega a Guaratuba com atividades interativas e visitação aberta

Carreta do programa Itaipu Mais que Energia permanece na cidade de segunda (4) a sexta (8)

Durante esta semana, segunda (4) a sexta (8), Guaratuba município será palco de uma importante ação de educação ambiental com a chegada da Expedição do Conhecimento, uma carreta itinerante vinculada ao programa Itaipu Mais que Energia. em parceria com o Itaipu Parquetec.

A unidade móvel estará instalada no Ginásio José Richa, oferecendo uma experiência educativa gratuita e aberta à comunidade.

A vinda da carreta ao município contou com a articulação do vereador Wallace Aguiar, que, junto à sua equipe, esteve à frente da organização para viabilizar a ação. O objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento ambiental, atendendo especialmente crianças das escolas municipais e estaduais, filhos de pescadores, projetos sociais, escolas de educação especial, além de toda a comunidade local.

A Expedição integra as ações da Itaipu Binacional e busca promover a sensibilização sobre temas essenciais como água, energia e sustentabilidade, por meio de atividades interativas e recursos tecnológicos.

De acordo com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a iniciativa amplia o alcance da educação ambiental: “A expedição é uma maneira de levar às comunidades mais distantes o conhecimento sobre o meio ambiente e a importância da educação ambiental, atingindo, em especial, crianças das escolas municipais que ocupam o nosso território”.

O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, reforça: “O caminhão vai levar temas que consideramos essenciais, como a questão da água, a importância das energias renováveis e a sustentabilidade como um todo”.

A organização do evento também conta com o importante apoio das secretarias municipais, em especial a Secretaria da Educação, Secretaria da Segurança Pública e Trânsito, Secretaria da Cultura e do Turismo e Secretaria do Esporte e do Lazer, cuja colaboração tem sido fundamental para garantir a estrutura, a segurança e o acolhimento de todos os visitantes durante os dias de programação.

Uma jornada de descobertas

A visita começa com um vídeo institucional que apresenta a trajetória da Itaipu até o programa Itaipu Mais que Energia. Em seguida, o personagem animado “Territo”, em formato do Planeta Terra, conduz os visitantes por conceitos científicos de forma leve e acessível.

O percurso inclui estações temáticas que despertam a curiosidade e o aprendizado, como a observação de células de cebola em microscópio óptico e a explicação sobre os “rios voadores”, evidenciando a conexão entre os biomas brasileiros. Ao longo da experiência, também são abordadas práticas de preservação ambiental e atitudes sustentáveis no cotidiano.

Para encerrar, um tobogã simboliza a transformação proporcionada pela vivência — uma forma lúdica de representar que, ao final da expedição, cada visitante leva consigo novos conhecimentos e perspectivas.

Horários de visitação

A visitação será organizada da seguinte forma:

Das 8h às 12h – atendimento exclusivo para escolas municipais e estaduais

Das 13h às 17h – atendimento exclusivo para escolas municipais e estaduais

Das 18h às 20h – visitação aberta ao público, com sessões a cada 20 minutos

A Expedição do Conhecimento é um convite para que toda a comunidade participe, aprenda e reflita sobre a importância de cuidar do meio ambiente, fortalecendo o compromisso coletivo com um futuro mais sustentável.

Maiores informações com Elis – 41 99141-2961 / Renata 41 99781-1882.

Texto: Elisangela Octaviano