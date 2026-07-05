Fan Fest de Paranaguá reúne torcida para Brasil x Noruega neste domingo (5)

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Praça de Eventos recebe programação gratuita a partir das 13h, com telão, atrações para as crianças, quiz interativo e transmissão da partida válida pela Copa do Mundo às 17h

Fotos: Silvia Costa / PMP

A torcida brasileira tem mais um compromisso marcado na Fan Fest de Paranaguá neste domingo (5). Promovida pela Prefeitura de Paranaguá, a programação acontece na Praça de Eventos e terá início às 13h, reunindo lazer, integração e muita torcida para acompanhar o confronto entre Brasil e Noruega, pela Copa do Mundo de Futebol. A partida será transmitida ao vivo em telão a partir das 17h.

Ao longo da tarde, o público poderá aproveitar uma programação gratuita para toda a família. Além da transmissão do jogo, haverá brinquedos infláveis para as crianças, distribuição de pipoca, algodão-doce e cachorro-quente, pintura facial, além de um quiz de perguntas e respostas para animar os torcedores antes da bola rolar.

“A Fan Fest é um momento de união da nossa população, de incentivo ao esporte e de valorização da convivência entre as famílias. Queremos que todos possam torcer pelo Brasil com alegria, segurança e em um ambiente preparado para receber pessoas de todas as idades. Convidamos toda a comunidade para participar e fazer uma grande festa”, destaca o prefeito Adriano Ramos.

A Fan Fest tem reunido um grande público desde o início da competição e se consolidado como um espaço de convivência, lazer e incentivo ao esporte, proporcionando momentos de diversão para famílias e amigos.

Para garantir mais conforto durante a transmissão, a organização orienta que os torcedores levem suas próprias cadeiras.

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick