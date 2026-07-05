Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Fan Fest de Paranaguá reúne torcida para Brasil x Noruega neste domingo (5)

Redação

Publicidade

Praça de Eventos recebe programação gratuita a partir das 13h, com telão, atrações para as crianças, quiz interativo e transmissão da partida válida pela Copa do Mundo às 17h

Fotos: Silvia Costa / PMP

A torcida brasileira tem mais um compromisso marcado na Fan Fest de Paranaguá neste domingo (5). Promovida pela Prefeitura de Paranaguá, a programação acontece na Praça de Eventos e terá início às 13h, reunindo lazer, integração e muita torcida para acompanhar o confronto entre Brasil e Noruega, pela Copa do Mundo de Futebol. A partida será transmitida ao vivo em telão a partir das 17h.

Ao longo da tarde, o público poderá aproveitar uma programação gratuita para toda a família. Além da transmissão do jogo, haverá brinquedos infláveis para as crianças, distribuição de pipoca, algodão-doce e cachorro-quente, pintura facial, além de um quiz de perguntas e respostas para animar os torcedores antes da bola rolar.

“A Fan Fest é um momento de união da nossa população, de incentivo ao esporte e de valorização da convivência entre as famílias. Queremos que todos possam torcer pelo Brasil com alegria, segurança e em um ambiente preparado para receber pessoas de todas as idades. Convidamos toda a comunidade para participar e fazer uma grande festa”, destaca o prefeito Adriano Ramos.

A Fan Fest tem reunido um grande público desde o início da competição e se consolidado como um espaço de convivência, lazer e incentivo ao esporte, proporcionando momentos de diversão para famílias e amigos.

Para garantir mais conforto durante a transmissão, a organização orienta que os torcedores levem suas próprias cadeiras.

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick

Redação
Leia também
Manchete

Paranaguá apresenta boas práticas em Seminário da Agenda 2030 do Tribunal de Contas

Manchete

Prefeitura de Paranaguá apresenta 40 ônibus que irão renovar mais de 80% da frota do transporte coletivo

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá realiza capacitação sobre proteção de dados e uso de imagem dos alunos das escolas municipais

Paranaguá

Plenária Municipal de Saúde fortalece participação popular e prepara Paranaguá para a Conferência Estadual

Manchete

14ª Festa Nacional da Tainha prossegue neste domingo com shows a partir do meio-dia

Paranaguá

Festa Nacional da Tainha aquece turismo e economia no início do inverno em Paranaguá