Feira de Adoção em Paranaguá reforça compromisso com a causa animal e conquista novos lares para cães e gatos

Publicidade

Evento amplia conscientização sobre adoção responsável, garante atendimento veterinário aos animais resgatados e fortalece o combate aos maus-tratos e ao abandono

Foto: Moyses Zanardo / PMP

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (Semsu), realizou mais uma edição da tradicional Feira de Adoção de Animais. O evento marcou a 15ª edição da ação e reuniu famílias interessadas em oferecer um novo lar para cães e gatos resgatados.

Publicidade

A secretária de Serviços Urbanos, Christianara Rosa, destacou que cada feira representa uma nova oportunidade de transformação, tanto para os animais quanto para as famílias adotantes.

“É sempre uma experiência muito boa quando realizamos a feira, porque novas pessoas vêm adotar. Algumas já adotaram antes e retornam para levar outro animal. Isso mostra que as pessoas entendem a importância da adoção responsável”, afirmou a secretária.

Além da adoção de cães e gatos, a feira também proporciona o contato da população com a estrutura do Canil Municipal, incluindo os cavalos acolhidos no espaço. Segundo a secretária, muitas crianças têm, pela primeira vez, a experiência de se aproximar de animais de grande porte durante as visitas.

Publicidade

Os animais adotados recebem acompanhamento da Prefeitura, incluindo esquema vacinal, consultas veterinárias e castração quando atingem a idade e o peso adequados.

“Os animais maiores já saem castrados. Já os filhotes podem retornar posteriormente para realizar a castração, além de receberem o acompanhamento veterinário necessário”, explicou a secretária.

As consultas veterinárias para os animais adotados acontecem de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 16h30. O Canil Municipal também permanece aberto para visitação e adoção diariamente, das 7h às 17h, sendo recomendado que as visitas ocorram após as 8h, horário em que o manejo e a alimentação dos animais já foram concluídos.

Foto: Moyses Zanardo / PMP

Durante a feira, a secretária também reforçou o trabalho desenvolvido pela equipe de Serviços Urbanos no combate aos maus-tratos e ao abandono de animais, crimes com punições previstas em lei.

“Quando percebemos que ainda há possibilidade de orientação, fazemos esse acompanhamento. Mas, quando os maus-tratos persistem, retiramos o animal e encaminhamos o caso à Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência”, explicou.

A moradora Tainá Nascimento, de 23 anos, participou da feira para adotar um gatinho para a filha de 3 anos, apaixonada por animais.

“A gente já tem uma gata de 15 anos e viemos buscar mais um companheirinho para ela. Minha filha ama animais, dorme junto e vive junto da nossa gata”, contou.

Ela também elogiou o atendimento recebido no local e destacou a importância do acompanhamento oferecido pela Prefeitura.

“É muito bom saber que eles dão suporte com vacina e castração”, afirmou.

Outro participante da feira foi Clésley Silva, morador na Vila São Vicente, que adotou um gatinho para a filha.

“Acho muito importante essa iniciativa, tanto para as crianças que gostam de animais quanto para os animais resgatados das ruas. É um trabalho muito importante para a cidade”, disse.

A Feira de Adoção segue fortalecendo a conscientização sobre a adoção responsável e o combate ao abandono, oferecendo uma nova chance para animais que aguardam por um lar definitivo.

Fonte> PMP / jornalista: Ceres Martins