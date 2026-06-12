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Feirão de Empregos de Paranaguá encaminha mais de 350 candidatos para entrevistas

Redação

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Grupo com empresas de logística portuária amplia contratações para mais de 150 vagas

Fotos: Wilson Leandro

O Sine/Agência do Trabalhador de Paranaguá concluiu, nesta quarta-feira (10), as últimas entrevistas do Feirão de Empregos realizado na terça-feira (9), consolidando a parceria com o grupo formado pelas empresas TOEX, Fortesolo, Fortepar e FTS.

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Ao todo, 356 candidatos foram encaminhados para as entrevistas, concorrendo às mais de 150 vagas ofertadas. Inicialmente, eram 106 oportunidades, mas o grupo decidiu ampliar o cadastro e as contratações em razão das etapas de expansão das empresas em Paranaguá.

Dois profissionais de Recursos Humanos enviados pelas empresas atuaram durante os dois dias de atendimento para concluir a operação, com apoio de agentes do Núcleo do Trabalho da Secretaria de Estado do Emprego, Qualificação e Renda e da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Setrin (Secretaria do Trabalho e Inovação).

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No geral, incluindo o feirão, o Sine/Agência do Trabalhador informou a oferta de mais de 400 vagas de emprego nesta semana. O secretário da Setrin, Cleverson Ferreira, reforçou que a Prefeitura segue intensificando a busca por parcerias com empresas para a realização de feirões de empregos.

“Ofertar mais empregos e cursos de capacitação é um desejo do prefeito Adriano Ramos, e os agentes da Setrin trabalham todos os dias nesse sentido. No caso deste feirão, trata-se da expansão das atividades de empresas que atuam no setor de logística portuária”, afirmou o secretário.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta

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