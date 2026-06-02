Feirão Imobiliário de Pontal do Paraná reúne cerca de 2 mil imóveis a partir de quinta-feira

Evento no balneário Shangri-lá reúne nove imobiliárias e conta com programação técnica voltada ao planejamento urbano e infraestrutura

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

De quinta-feira (4) a sábado (6) de junho, o município de Pontal do Paraná sedia o Feirão Imobiliário 2026. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Amatuzi, localizado no balneário Shangri-lá, com a oferta de aproximadamente 2 mil imóveis para negociação.

A feira reúne nove empresas imobiliárias locais e conta com o apoio institucional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (CRECI-PR) e da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná (ACIAPAR). Além da exposição de empreendimentos, o evento terá palestras sobre desenvolvimento urbano, Plano Diretor e inovação territorial.

A organização geral é coordenada pela Secretaria Municipal de Governo, em conjunto com as secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e de Planejamento Urbano e Infraestrutura.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, ressalta que o evento acompanha o cenário de investimentos e crescimento da cidade. “Pontal do Paraná passa por transformações com investimentos em infraestrutura e planejamento urbano. O feirão cria um espaço para apresentar empreendimentos, aproximar investidores e ampliar o acesso da população às oportunidades do mercado imobiliário.”

O secretário municipal de Governo, Fabio de Oliveira, destaca que a realização do feirão representa mais uma ação voltada ao desenvolvimento econômico e à valorização do município. “Estamos nos preparando para receber moradores, investidores e visitantes em um evento que demonstra o potencial de crescimento de Pontal do Paraná. O Feirão Imobiliário reúne oportunidades de negócios, apresenta novos empreendimentos e contribui para divulgar tudo o que o município vem construindo em termos de infraestrutura, planejamento e qualidade de vida.”

Representando o CRECI-PR, Luiz Carlos Mansur destaca que Pontal do Paraná vive uma fase de grande valorização e que o feirão se consolida como uma importante vitrine para o setor. “Pontal do Paraná vive um momento muito especial, sendo hoje uma das cidades mais visadas do nosso litoral. O CRECI está empenhado em contribuir para que todas as imobiliárias possam participar e aproveitar essa feira, que tem potencial para ser um importante ponto de desenvolvimento do município. A expectativa para o feirão é muito grande, ainda mais com o apoio que a Prefeitura vem oferecendo.”

Programação

As atividades técnicas e institucionais estão divididas nos três dias de evento: