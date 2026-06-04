Feirão Imobiliário marca novo cenário de investimentos em Pontal do Paraná

Evento reúne cerca de 2 mil imóveis para negociação, apresenta oportunidades de negócios e debate o desenvolvimento urbano no município que mais cresce no litoral paranaense

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná realizou, na manhã desta quinta-feira (4), a abertura oficial do primeiro Feirão Imobiliário da história do município.

O evento segue até sábado (6), no Ginásio de Esportes Amatuzi, no balneário Shangri-lá, reunindo cerca de 2 mil imóveis disponíveis para negociação e diversas oportunidades para investidores, moradores e veranistas interessados em adquirir imóveis no litoral paranaense.

O espaço foi preparado para receber corretores, investidores, compradores e o público em geral, oferecendo atendimento especializado e condições para quem busca investir ou realizar o sonho da casa própria.

Ao longo dos três dias de programação, nove imobiliárias apresentam empreendimentos, lançamentos e oportunidades de negócios, consolidando o evento como uma importante vitrine do mercado imobiliário local.

Além da exposição de imóveis, o Feirão Imobiliário conta com uma programação técnica voltada ao desenvolvimento urbano, inovação e planejamento territorial, abordando temas relacionados ao crescimento organizado e sustentável de Pontal do Paraná.

Participaram da solenidade de abertura o prefeito Rudão Gimenes, a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, a presidente da Câmara Municipal e vereadora Elinete Guimarães Rocha, o secretário municipal de Governo, Fabio de Oliveira, o deputado federal Felipe Francischini, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci-PR), Luiz Celso Castegnaro, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Heitor Gonçalves Kayamori, e a coordenadora da Câmara da Construção Civil e Assuntos Imobiliários da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná (Aciapar), Tania Lugli.

Durante a abertura, o prefeito Rudão Gimenes destacou o momento de crescimento vivido pelo município e as oportunidades geradas pelos investimentos públicos e privados. “Pontal do Paraná é a cidade mais jovem do Litoral e, consequentemente, uma das cidades com maior potencial de crescimento. Com as mudanças no Plano Diretor, a verticalização, a flexibilização de investimentos e as obras de infraestrutura que estão acontecendo, como pavimentação, melhorias na saúde, educação e a requalificação da orla, as perspectivas de desenvolvimento são muito positivas. É uma cidade de oportunidades para quem quer investir, morar ou ter uma casa de praia com qualidade de vida. Para quem deseja investir em Pontal do Paraná, a hora é agora”, afirmou o prefeito.

Rudão: “Uma cidade de oportunidades para quem quer investir, morar ou ter uma casa de praia com qualidade de vida”

O secretário municipal de Governo, Fabio de Oliveira, ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento econômico do município. “Pontal do Paraná vive um momento de crescimento e recebe cada vez mais atenção por conta dos investimentos em infraestrutura realizados no Litoral. O mercado imobiliário acompanha esse movimento e está aquecido. Reunimos neste espaço todos os atores do setor imobiliário para promover networking, apresentar oportunidades e esclarecer dúvidas sobre as alterações do Plano Diretor e a verticalização. A proposta é movimentar a economia local e criar novas oportunidades para o município”, destacou.

Representando o Creci-PR, o presidente Luiz Celso Castegnaro enfatizou a importância da agilidade nos processos e da parceria entre o setor imobiliário e o poder público. “O investidor busca rapidez e segurança para realizar seus investimentos. Os corretores de imóveis são parceiros importantes nesse processo e atuam em praticamente todo o estado. Uma feira imobiliária é uma grande vitrine para apresentar oportunidades, promover negócios e aproximar os órgãos públicos dos profissionais do setor. Desejamos que esta seja a primeira de muitas edições do evento”, afirmou.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Elinete Guimarães Rocha, ressaltou a importância do evento para o município. “Este primeiro Feirão Imobiliário mostra o desenvolvimento de Pontal do Paraná. É uma demonstração de que o município está crescendo de forma organizada. Fico muito feliz em participar deste momento e desejo que todas as imobiliárias realizem excelentes negócios e que muitas pessoas possam concretizar o sonho da casa própria”, afirmou.

Programação técnica

Além da exposição de imóveis e atendimento ao público, o Feirão Imobiliário oferece uma programação técnica voltada ao desenvolvimento urbano, inovação e planejamento territorial.

Na manhã desta quinta-feira (4), foi realizada a cerimônia oficial de abertura do Primeiro Feirão Imobiliário de Pontal do Paraná, marcando o início das atividades do evento.

Durante o período da tarde, a programação técnica segue com a apresentação da página SIGWeb, consulta de viabilidade, teste do alvará online e demonstração do aplicativo Geo Cidadão, conduzida pela equipe da CTMGEO.

Na sequência, a equipe do CREA-PR ministra a palestra “CREA-PR e Prefeituras: Parceria Técnica que Transforma Cidades”.

Sexta-feira (5)

11h – Palestra “Da Sustentabilidade ao Lucro: Tecnologias Construtivas que Geram Valor ao Imóvel”, com o CREA-PR.

14h – Apresentação dos temas Coeficiente de Sustentabilidade e Outorga Onerosa, pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura (SMPUI).

16h – Atualização dos CEPs no município, com representantes da SMPUI e dos Correios.

Sábado (6)

11h – Encerramento da programação técnica com apresentação dos temas Loteamento e Condomínio de Lotes, além do SEC – Setor Especial de Comércio, conduzida pela equipe da SMPUI.

O evento é organizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná (ACIAPAR) e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci-PR), contando ainda com o apoio das patrocinadoras Patrimonial Telecom e CDT Home.

Para consultar a relação completa das imobiliárias participantes e as oportunidades disponíveis durante o evento, os interessados podem acessar o site: https://feiraoimobiliariopontal.com.br/

Também estiveram presentes: o vereador Nei da Pesca, o vereador Cirineu Marca, o vereador Juvanete Pereira, a vereadora Any Messina, o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld, o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Guilherme Emanuel Fernandes da Conceição, o secretário municipal de Finanças e Orçamento, Willian Pereira, e demais representantes da administração municipal.